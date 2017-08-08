Лукашенко пообещал упростить ведение бизнеса

При этом он подчеркнул, что государство не должно и не потеряет контроль в экономике. Разрабатываемые документы призваны упразднить излишние административные барьеры, с которыми сталкиваются бизнесмены.

"От любых совместных действий - моих как представителя власти и ваших как представителей бизнеса - должен быть эффект для государства и для предпринимательства. Игра в одни ворота неприемлема. Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным", - сказал Лукашенко.

Однако будет повышена и ответственность предпринимателей, добавил он.

"Не дай бог, после 1 октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести - мало не покажется, я вам гарантирую", - пообещал глава белорусского государства.

При этом Лукашенко считает, что является сторонником исключения ненужных требований к работающим людям, отметив, что его "коробит, если докладывают, что предприниматели пытаются работать и делом занимаются, а мы начинаем блох выискивать".

Президент призвал предпринимателей к пониманию того, что они работают в государстве, и от его силы зависит и их собственное благополучие. Кроме того, по его словам, в бизнесе надо "обладать целым комплексом навыков".

"Особенно в нашем обществе, которое только-только начинает заниматься этим видом деятельности, поэтому всегда ищите причину в себе и не бегайте по улицам и площадям, рыдая о том, что государство что-то не создало", - сказал Лукашенко.

Планируется, что в пакет документов по вопросам стимулирования деловой инициативы войдет около 10 нормативно-правовых актов. Александр Лукашенко предупредил, что перед подписанием он намерен заслушать докладчиков по каждому из них.