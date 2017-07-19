Лукашенко отправится в Украину с официальным визитом

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Белорусские новости
среда, 19 июля 2017 г. 09:43
Белорусский президент Александр Лукашенко 20-21 июля посетит Украину с официальным визитом, в рамках которого запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Они пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе, сообщает пресс-служба белорусского лидера, сообщает интернет-газета naviny.by
Aleksandras Lukašenka, Petro Porošenka
© AP/Scanpix

«Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы главы Беларуси.

Одной из тем встречи «станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса».

Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.

Белорусские новости
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