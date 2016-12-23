Лукашенко одобрил проекты соглашений об участии Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС

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БелаПАН
пятница, 23 декабря 2016 г. 16:30
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашений, которые обеспечивают участие Беларуси в программах трансграничного сотрудничества Европейского союза.
Aleksandras Lukašenka
© Reuters

Соответствующие указы глава государства подписал 23 декабря.

Как сообщает пресс-служба президента, одобрены проекты соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества в рамках программ "Латвия — Литва — Беларусь" и "ПольшаУкраина — Беларусь" по линии Европейской политики соседства на 2014—2020 годы.

На проведение переговоров по проектам соглашений и их подписание уполномочено Министерство иностранных дел.

Как сообщалось, 4—7 декабря в Беларуси находилась делегация экспертов Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии. В Минске с ними встречался начальник управления общеевропейского сотрудничества МИД Беларуси Андрей Бушило.

"В ходе встречи стороны обсудили перспективы и тематические направления развития сотрудничества Беларуси и ЕС в сфере международной технической помощи на период до 2020 года, в том числе с учетом реформирования Европейского инструмента соседства", — сообщила пресс-служба министерства.

БелаПАН
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