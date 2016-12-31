Лукашенко одобрил проект договора по Таможенному кодексу ЕАЭС

Указ главы белорусского государства официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. На проведение переговоров уполномочен Государственный таможенный комитет.

26 декабря в Санкт-Петербурге Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан главами России, Казахстана, Армении и Киргизии.

Президент Белоруссии не поехал на саммит в Санкт-Петербург без объяснения причин.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил по окончании саммита, что подписанные в Санкт-Петербурге документы согласованы с белорусской стороной и будут направлены на подпись президенту Лукашенко.

Однако в преддверии саммита Александр Лукашенко поручил белорусским чиновникам проработать положения Таможенного кодекса ЕАЭС с учетом национальных интересов.

Нынешним указом Лукашенко поручает "подписать Договор при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

Таможенный кодекс ЕАЭС должен вступить в силу с 1 июля 2017 года.

Документ должен заменить принятый в 2009 году Таможенный кодекс Таможенного союза и призван заложить основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.