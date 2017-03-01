Лукашенко объявил о нежелании Минска и Тбилиси "дружить против кого-то"

"Мы никогда не дружили против кого-то и не собираемся, но у нас есть свои интересы", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что благодарен руководству Грузии за ту позицию, которую представители страны занимают "в международных организациях, в Евросоюзе, на переговорах с западными государствами, поддерживая и отстаивая интересы Беларуси".

Лукашенко при этом не уточнил, против кого именно Грузия и Беларуси не будут дружить.

Отношения с Грузией Лукашенко назвал "добрыми" и подчеркнул, что белорусская сторона готова к любому сотрудничеству.

"Пусть у нас сегодня еще не тот товарооборот, который мы наметили, но полпути мы уже прошли. Мы когда-то договорились, что 200 миллионов долларов — это первая ступень, которую мы должны достичь в торговле между нашими республиками", — заявил Лукашенко, добавив, что аналогичного товарооборота у Беларуси "нет ни с одной страной".

В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко обрушился с критикой на Россию, упрекнув представителей власти страны в попрании договоров с Беларусью, а также в издевательском отношении к представителям республики.