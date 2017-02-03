Лукашенко обвинил Россию в попрании договоров с Беларусью

Об этом Лукашенко заявил во время пресс-конференции. Он связал решение о пограничных зонах с эскалацией нефтегазового конфликта, сообщает телеканал "Дождь"



«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ - 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов», — заявил Лукашенко.

По его словам, обострение в отношениях с Россией произошло из-за того, что «у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад». Помимо этого, подчеркнул Лукашенко, в руководстве России стоят разные политические силы, и позиции части из них расходится с мнением главы государства. Белорусский президент добавил, что «в последнее время ситуация развивается неважно», сообащет телеканал "Дождь".

Лукашенко подчеркнул, что нефтегазовый спор с Россией в Беларуси расценивают как «издевательство».

«Независимость, порядочность, историческое наше прошлое — оно дороже, чем эта нефть. Я опять же сдерживаю себя, чтобы тут не наговорить, потому что Семашко (вице-премьер Беларуси Владимир Семашко) уже там, наверное, побледнел. Ему же завтра переговоры продолжать с Россией», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь «обойдется» без российской нефти.

Президент Беларусь также указал, что министры российского правительства «наплевательски» относятся к переговорщикам с белорусской стороны.

«Со стороны министров наплевательское отношение. Я Путину так и сказал, если так будут относиться, мы к вам больше не поедем», — заявил Лукашенко. Он привел в пример ситуацию, когда российский министр забыл о том, что в приемной ожидает белорусская делегация.

По его словам, в Кремле действуют разные силы, действия которых расходятся с мнением В.Путина.

"К сожалению, они (разные силы. — БелаПАН.) сегодня разные и в руководстве страны. Очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением или решениями самого президента. Я об этом своему другу часто говорю, это уже никуда не годно", — сказал официальный лидер.

"Макея (министр иностранных дел.) начали дубасить, что он тут главный враг, что это он, а не Лукашенко ведет на Запад Беларусь, — отметил Лукашенко. — Он человек деликатный, что-то напишут, а он начинает переживать, волноваться. Никакой Макей без согласия президента не ведет переговоры ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне".

Налаживание отношений с Западом началось с подачи Путина

По словам А.Лукашенко, налаживание отношений с Западом началось с подачи самого Владимира Путина: "Когда мы сидели под санкциями западными, куда бы Путин ни приезжал, как он мне говорил (видимо, в этом есть какая-то правда), ему все время тыкали, что он поддерживает диктатора Лукашенко. Он мне рассказывал, как ему в конгрессе США промывали мозги. Он мне прямо говорит: "Не ругайся ты с ними, найди ты с ними нормальные какие-то отношения". Клянусь, так было совсем недавно! И вдруг снимают с нас санкции. Мы же не просили с нас санкции снимать никогда, в отличие от некоторых наших соседей", - приводит его слова БелаПАН.

Лукашенко обратил внимание на то, что обострение белорусско-российских отношений происходит не впервые. Россия часто "хваталась за газовую, нефтяную трубу", это "происходит и сегодня". "Это уже привычка такая. Хоть после всяких таких конфликтов, пусть не публично, но мне всегда говорили: "Да, мы погорячились". Ну разве не погорячились? Ну зачем хвататься за живое, зачем брать за горло?" — возмутился он.

Прямая трансляция "Большого разговора с президентом" - здесь.

Поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора

Так же во время пресс-конференции А.Лукашенко поручил следственным органам республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

По мнению Лукашенко, дело нужно возбудить «за нанесение ущерба государству».

«Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил Лукашенко.

В конце января 2016 года Россельхознадзор ограничил поставки в Россию белорусской говядины.

Предприятия, которые производили мясо, заподозрили в поставке в Россию украинского мяса.

Лукашенко обвинил главу ФСБ РФ в нарушении соглашения о границе

Кроме того, говоря о России и установлении Россией пограничной зоны на границе с Беларусью, А.Лукашенко заявил, что глава ФСБ России "одним росчерком пера" перечеркнул межгосударственное соглашение между Беларусью и РФ по границе, сообщает "Интерфакс".

"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ - 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с журналистами в Минске.

Глава Беларуси подчеркнул, что его страна "ни одного (межгосударственного с РФ) договора не нарушила". "Россия пинает их в хвост и в гриву", - отметил Лукашенко.

"Что это за пограничная зона 30 километров? Я считаю, что это чисто политический выпад", - сказал Лукашенко.

"Вот эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, этого делать нельзя! Нам надо вернуться. Хватает у нас проблем и в России", - отметил президент.