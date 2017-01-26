Лукашенко обещает, что зарплата в $500 - это не заоблачная цифра

"У нас нет такой катастрофы, когда нельзя заработать. Заработать можно. Но тем не менее нам надо повышать жизненный уровень. Средняя зарплата в 500 долларов — это не заоблачная цифра. Предварительно мне доложили, что мы уже в декабре прошлого года имели под 417 долларов среднюю зарплату по стране. Осталось совсем немного, чтобы достичь 500 долларов", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Скептики, утверждающие, что такого уровня зарплаты достичь невозможно, есть и в правительстве, заметил он.

"Невозможно — клади портфель и уходи. Если президент поставил задачу, она должна быть выполнена. Это что, нереализуемая задача? Реализуемая. Просто надо больше продать того, что мы умеем делать, и того, что не делали до сих пор. Продавайте и платите людям", — потребовал глава государства.

В некоторых странах, подчеркнул он, "доходы богатых людей в десятки раз превышают доходы беднейших слоев населения". "Смотришь и на некоторых наших богатеньких (благо, олигархов в стране нет): они больше отдыхают в год, чем работают. А посмотришь, что рабочие имеют у этого богатого человека, — это 350 долларов. Так как ты можешь отдыхать на Сейшелах или Канарских островах, а рабочим не платить? Поэтому это никакой не популизм, это жизнь наших людей. Как бы ни было сложно, все-таки люди понимают ситуацию. За это надо им платить", — считает Лукашенко.

"Много не прошу — 500 долларов. Вот надо выйти на 500 долларов, а дальше — пускай люди стараются, больше давить не буду", — сказал белорусский руководитель. При наличии бесплатного образования и медицины, низкой стоимости услуг ЖКХ "и даже бензина" данный уровень зарплаты приемлем, добавил он.

"Я могу вам завтра дать тысячу долларов. Но пришли учиться в школу — плати, как на Западе, кинулся в науку — плати. Поэтому лучше нам не ломать то, что есть, а это потихонечку совершенствовать", — считает Лукашенко.

По данным Белстата, средняя реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в Беларуси за 2016 года сократилась на 4%. Снижение реальной зарплаты в годовом измерении (месяц к месяцу) наблюдается уже более полутора лет.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем выросла на 84 рубля и составила 801,6 рубля (примерно 400 долларов). Это не соответствует прогнозу Минэкономики, которое ожидало рост данного показателя в декабре до 884,1 рубля.