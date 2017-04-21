Лукашенко о "налоге на тунеядцев": если предложите альтернативу — отступлю

 (1)
Tut.by
пятница, 21 апреля 2017 г. 19:45
Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать прежде всего 350 тысяч человек, которые неконкурентны на рынке труда и «не хотят работать».
© DELFI. Foto - Ksenija Avimova

Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать прежде всего 350 тысяч человек, которые неконкурентны на рынке труда и «не хотят работать».

Лукашенко признал, что споры по поводу декрета № 3 не угасают до сих пор. Но в стране 350 тысяч человек, неконкурентных на рынке труда.

— 350 тысяч человек — что будем с ними делать? Если вы предложите альтернативу, как заставить их работать, я отступлю, — обратился он к депутатам. — Но 350 тысяч — это те, на которых клеймо нельзя поставить, простите за это слово. Они должны работать, потому что они создают огромную проблему прежде всего в правоохранительной системе. А вообще это 500 тысяч человек — это мы уже 150 тысяч по разным предлогам освободили от этого бремени работать. Поэтому проблема остается.

Президент отметил, что не стоит только «кивать на места, сбрасывая с себя ответственность» за то, как реализован декрет.

— Что будем делать дальше, как будем из этого выходить? Я хотел бы послушать парламентариев. Спасибо за то, что подключались депутаты, чтобы донести это до людей. Но сегодня задача другая — как будем действовать?

По мнению Александра Лукашенко, если снова прописать, что человек, который не работает, должен внести какую-то сумму — снова можно натолкнуться на проблемы.

— Но вы ж понимаете, что 10 тысяч внесут эти деньги и забудут, а остальные до февраля или марта следующего года ни копейки не внесут. Они не пойдут работать, если их не заставить. А в феврале-марте им проще будет выйти на площади и кричать гвалтом, а еще подсунут там какую-то копейку за то, что ты вышел на улицу. Ведь так было.

Лукашенко сослался на опыт советских времен в борьбе с безработицей и подытожил, что нужна новая концепция — заставить каждого работать.

— Те 350 тысяч, которые должны работать, — они должны работать. Вот и вся философия.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Лукашенко о "налоге на тунеядцев": если предложите альтернативу — отступлю (1)

Лукашенко о налоге на тунеядцев: если предложите альтернативу — отступлю
Президент Беларуси высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать прежде всего 350 тысяч человек, которые неконкурентны на рынке труда и «не хотят работать».

Лукашенко потребовал от Евросоюза "прекратить понукать" Минском (11)

Alexander Lukashenko
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, резко раскритиковал политику Евросоюза и потребовал, чтобы Брюссель перестал "понукать" Минском, передает корреспондент Русской службы Би-би-си Татьяна Мельничук.

В Варшаве представят программу переходного правительства "Свободная Беларусь" (6)

В Варшаве представят программу переходного правительства Свободная Беларусь
Находящийся в эмиграции с 1996 года председатель Консервативно-христианской партии — БНФ Зенон Пазьняк 24 апреля в Варшаве проведет презентацию «народной программы» «Свободная Беларусь», сообщает интернет-газета naviny.by

Действительно ли Лукашенко привез от Путина бочку меда? (2)

Действительно ли Лукашенко привез от Путина бочку меда?
Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ за то, что искажают-де итоги его недавних переговоров с Владимиром Путиным — так и норовят «ложку дегтя бросить в бочку меда», пишет в своем комментарии в интернет-газете naviny.by обозреватель Александр Класковский.

Кудрин сделал свой прогноз по экономике России (31)

Aleksejus Kudrinas
Экономика России будет расти не более чем на 2-3%, если не удвоить несырьевой экспорт. Такое мнение, по сообщению ТАСС, высказал глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая на Красноярском экономическом форуме.
Facebook друзья
Rambler's Top100