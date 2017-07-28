Лукашенко о наблюдателях на учениях "Запад-2017": приезжайте, смотрите

Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, сообщает БелаПАН.

"Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы — и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был — всем все объяснили, — отметил А.Лукашенко. — Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите".

Он утверждал, что учения носят оборонительный характер: "Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем эти учения".

Напомним, что военные учения России и Беларуси вблизи границ Литвы, а следовательно ЕС и НАТО, вызывают озабоченность у литовской стороны.

В частности, в Вильнюсе высказывают беспокойство в связи с возможными сценариями учений. Также учения "Запад-2017" были названы президентом Литвы Далей Грибаускайте вопросом национальной безопасности Литвы, а также были включены в перечень угроз в опубликованном весной отчете Департамента государственной безопасности.

Учения пройдут с 14 по 20 сентября.

Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик 13 июля на брифинге в Минске заявил, что Беларусь пригласит наблюдать за учениями представителей зарубежных стран и международных организаций, а также военных наблюдателей из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии.

Он подчеркнул, что государства — участники ОБСЕ, в том числе Беларусь, не обязаны приглашать наблюдателей на учения такого масштаба, в которых задействовано менее 13 000 военнослужащих.

"В то же время, руководствуясь принципом транспарентности и действуя по доброй воле, наша страна в инициативном порядке направляет приглашения для участия в наблюдении за активной фазой учений представителям международных организаций. Мы пригласим и военных атташе зарубежных стран, аккредитованных при посольствах в Беларуси", — сказал Д.Мирончик.

Представитель МИД Беларуси тогда же отметил, что учения вооруженных сил Беларуси и России носят плановый характер и что такие учения проводятся раз в два года.

Следует напомнить, что в НАТО также высказывают опасения в связи с предстоящими учениями. В частности, в альянсе опасаются, что в маневрах пример участие большее количество военных, чем это заявлено официально.

13 июля в ходе встречи послов НАТО с представителем России в Брюсселе были подняты вопросы о масштабе и сценариях этих крупных военных маневров. "Альянс ставит перед Россией вопросы о характере учений, их масштабе, местах проведения, сценариях, а также о том, могут ли после учений некоторые подразделения остаться в Беларуси или Калининграде", - сообщил тогда посол Литвы в НАТО Витаутас Лешкявичюс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тогда же на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе заявил, что НАТО не видит угроз со стороны России для стран — членов альянса в связи с учениями "Запад-2017".

"Каждая страна имеет право проводить учения, это касается и России. Мы не видим никакой угрозы в адрес какой-либо страны НАТО", — сказал Й.Столтенберг. Однако при этом он также высказал и определенные опасения.

"Сейчас слишком рано что-либо говорить, потому что учений еще не было. Судя по опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано больше сил, чем официально заявлено сейчас", — сказал генсек.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе недавнего визита в Минск, после встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем заявил журналистам: "У нас больше нет вопросов к Беларуси по поводу учений "Запад-2017".