Лукашенко не остался в стороне от комментариев в отношении удара США по Сирии

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NEWSru.com
среда, 12 апреля 2017 г. 11:06
Президент Беларуси Александр Лукашенкопрокомментировал решение Вашингтона нанести 7 апреля ракетный удар по сирийскому аэродрому в ответ на химическую атаку, ответственность за которую в США возложили на президента Сирии Башара Асада.
© Reuters/Scanpix

По словам Лукашенко, государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счет агрессивной внешней политики.

"Я когда это узнал, очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики — это не тот путь. Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке прежде всего", — заявил глава государства (цитата по БЕЛТА).

При этом Лукашенко, пытаясь объяснить действия Белого дома, отметил, что в настоящее время президенту США Дональду Трампу противостоят политическая элита страны и парламент. В этих условиях Трамп старается исполнять данные гражданам во время предвыборной кампании обещания, но реализацию этих инициатив всячески останавливают, отметил Лукашенко.

"Ему надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают — и проигравшие, и некоторые богатые", — пояснил белорусский лидер. Именно в такой ситуации, как продолжил Лукашенко, чтобы решить внутриполитические вопросы и понравиться людям, нажимают на кнопку.

В это же время Лукашенко обратил внимание на существование фактов газовой атаки на мирных граждан в Сирии. Хотя информация о происшествии весьма противоречивая, оно стало формальной причиной ракетных ударов США. Лукашенко убежден, что прежде, чем предпринимать столь серьезные действия, необходимо обстоятельно разобраться в ситуации.

В качестве примера президент Беларуси напомнил о внешней политике Китая. Он отметил, что это мощное государство, обладающее современным вооружением, не ввязывается в международные конфликты, потому что страна работает над развитием своей экономики и на сегодняшний день является мировым лидером по многим позициям.

В завершении Лукашенко выразил уверенность в том, что две ядерные сверхдержавы, США и Россия, не дойдут до открытого столкновения. В противном случае, по мнению белорусского лидера, мир ожидает катастрофа, потому что в эту войну ввяжутся и остальные страны, обладающие ядерным оружием.

"Мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было", — подчеркнул Лукашенко. По мнению главы государства, лидеры ведущих стран должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить, в каком мире хотят жить люди, и принять соответствующие решения.

Химическая атака в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб произошла 4 апреля. В результате погибли, по разным данным, от 80 до 100 человек, еще около 500 человек пострадали. Страны Запада обвинили в применении химоружия правительственные силы президента Сирии Башара Асада.

В ответ на химатаку в ночь на 7 апреля ВВС США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Были уничтожены 20 сирийских самолетов, система ПВО, бункеры с боеприпасами, укрепленные навесы для самолетов и хранилища горючего.

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