Лукашенко не остался в стороне от комментариев в отношении удара США по Сирии

По словам Лукашенко, государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счет агрессивной внешней политики.

"Я когда это узнал, очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики — это не тот путь. Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке прежде всего", — заявил глава государства (цитата по БЕЛТА).

При этом Лукашенко, пытаясь объяснить действия Белого дома, отметил, что в настоящее время президенту США Дональду Трампу противостоят политическая элита страны и парламент. В этих условиях Трамп старается исполнять данные гражданам во время предвыборной кампании обещания, но реализацию этих инициатив всячески останавливают, отметил Лукашенко.

"Ему надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают — и проигравшие, и некоторые богатые", — пояснил белорусский лидер. Именно в такой ситуации, как продолжил Лукашенко, чтобы решить внутриполитические вопросы и понравиться людям, нажимают на кнопку.

В это же время Лукашенко обратил внимание на существование фактов газовой атаки на мирных граждан в Сирии. Хотя информация о происшествии весьма противоречивая, оно стало формальной причиной ракетных ударов США. Лукашенко убежден, что прежде, чем предпринимать столь серьезные действия, необходимо обстоятельно разобраться в ситуации.

В качестве примера президент Беларуси напомнил о внешней политике Китая. Он отметил, что это мощное государство, обладающее современным вооружением, не ввязывается в международные конфликты, потому что страна работает над развитием своей экономики и на сегодняшний день является мировым лидером по многим позициям.

В завершении Лукашенко выразил уверенность в том, что две ядерные сверхдержавы, США и Россия, не дойдут до открытого столкновения. В противном случае, по мнению белорусского лидера, мир ожидает катастрофа, потому что в эту войну ввяжутся и остальные страны, обладающие ядерным оружием.

"Мир подошел к очень опасной черте, никогда еще этого не было", — подчеркнул Лукашенко. По мнению главы государства, лидеры ведущих стран должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить, в каком мире хотят жить люди, и принять соответствующие решения.

Химическая атака в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб произошла 4 апреля. В результате погибли, по разным данным, от 80 до 100 человек, еще около 500 человек пострадали. Страны Запада обвинили в применении химоружия правительственные силы президента Сирии Башара Асада.

В ответ на химатаку в ночь на 7 апреля ВВС США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Были уничтожены 20 сирийских самолетов, система ПВО, бункеры с боеприпасами, укрепленные навесы для самолетов и хранилища горючего.