«Белорусско-молдавская дружба является прочным фундаментом развития многогранного сотрудничества наших стран», — говорится в поздравлении.

«Убежден, что общими усилиями мы продолжим активный межгосударственный диалог, имеющий всесторонний характер и полностью отвечающий интересам Беларуси и Молдовы», — заявил Лукашенко.

12-14 июля Беларусь с рабочим визитом посетил президент Молдовы Игорь Додон. «Мы готовы для вас в любой момент сделать все, что вы захотите, если это в наших силах, — заявил Александр Лукашенко на встрече с Додоном в Витебске. — Все, что вы видели, начиная от промышленных тракторов, «БелАЗов», «МАЗов», сельхозпредприятий. Мы от вас ничего не скрываем, вы близкий нам человек. Мы с вами придерживаемся практически одинаковых взглядов. Вы помните, что мы в любой момент готовы помочь, подставить свое плечо».

В свою очередь Додон в ходе переговоров заявил, что Молдова рассчитывает получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в октябре на саммите глав государств — членов организации. «Для нас очень интересны интеграционные проекты, которые происходят на пространстве СНГ. Вы знаете, что в начале апреля я подписал меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС. Мы подали заявку, чтобы получить статус наблюдателя. Очень надеюсь, что в октябре, когда состоится саммит глав государств — членов ЕАЭС, мы получим его», — сказал он.

С 2000 по 2014 годы объем взаимной торговли вырос почти в шесть раз, достигнув 410 млн долларов, однако в 2015 году из-за общего кризиса товарооборот сократился до 250 млн. Спустя год было отмечено еще одно падение товарооборота — до 200 млн. Примерно таким показатель торгово-экономического сотрудничества Беларуси с Молдовой остается и сегодня, пишет БелаПАН.