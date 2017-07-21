Лукашенко: мы, русские, украинцы — ядро цивилизации в этой части Европы

Мероприятие началось с церемонии официальной встречи президента Беларуси с участием военнослужащих роты почетного караула. После исполнения гимнов двух стран и приветствия членов делегаций главы государств направились в здание администрации президента Украины, пишет TUT.by

Одновременно с переговорами на высшем уровне сегодня в Киеве проходит бизнес-форум, где уже заключены контракты на 45 млн долларов. "До конца дня, думаю, мы и до ста дойдем. Потому что потенциал наших государств величайший", — уверен Лукашенко.

Он подчеркнул близкий и дружественный характер отношений народов Беларуси и Украины. «Мы, русские, украинцы — это ядро цивилизации в этой части европейского континента», — сказал глава государства.



Лукашенко отметил, что перед переговорами посетил музей Голодомора. По словам президента, экскурсовод рассказал об отношении белорусов в те тяжелые годы к жителям Украины: они шли в Беларусь, а белорусы делились последним.

"Вот зов предков, говорящий о том, что мы должны помогать друг другу, мы должны быть всегда вместе друг с другом. Это главное. Даже не те контракты, хоть они и важны. Это составляет основу наших отношений, — подчеркнул президент Беларуси. — И я вам благодарен за то, что вы уделяете этому серьезнейшее внимание. Вы поставили это в основу наших отношений. Все остальное приложится".

Президент Беларуси добавил, что со времени встречи с Порошенко в апреле нынешнего года правительства двух стран многое сделали по реализации достигнутых договоренностей.

"Эти регулярные встречи всегда служат и развитию экономики наших государств. Вы можете рассчитывать на то, что если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем", — заверил Лукашенко.

В свою очередь Порошенко выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью по самым различным направлениям, в том числе в экономике, культуре, социальной сфере.

"Я благодарен, что привезли очень представительную делегацию, и рассчитываю, что сегодня мы наметим новые форматы, новую дорожную карту, новые шаги и ориентиры, которые смогут еще более увеличить наше с вами эффективное сотрудничество", - говорил он.

На переговорах в расширенном составе Лукашенко подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в том числе в выходе с совместной продукцией на рынки третьих стран.

"Один на один мы с вами обсудили наиболее щепетильные вопросы сотрудничества. Мы в этом направлении будем двигаться, и я вам сказал, что у нас нет никакой аллергии, мы не торгуем и не дружим против кого-то. Мы хотим работать вместе на дальней дуге, в других странах, создавать совместный продукт, продавать его, — заявил глава белорусского государства. — Мы будем создавать высокотехнологичный товар и будем им торговать вместе на зарубежных рынках. В этом была суть наших договоренностей один на один".

Президент Беларуси подчеркнул, что в плане торгово-экономического сотрудничества есть к чему стремиться. "Когда-то имели 8 млрд долларов товарооборота в год. Сейчас мы этого уровня не достигли. Но я уверен, что можно его превзойти", — заявил он.

До официальных переговоров Лукашенко возложил венок к памятнику Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата. Он также посетил мемориал жертв Голодомора. После встречи "тет-а-тет" состоятся переговоры украинской и белорусской делегаций под председательством президентов.