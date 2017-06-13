Лукашенко: мы проведем учения "Запад-2017" масштабно и серьезно

«Вы прекрасно знаете, что Беларусь и в рамках Союзного государства, и в рамках ОДКБ ответственна за западное направление. Это зона ответственности Беларуси, и вся наша армия сконцентрирована на это вместе с Российской Федерацией. У нас выстроен четкий план действий в разных ситуациях», — цитирует Лукашенко государственное агентство БЕЛТА.

«И как бы нас не давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьезно, — подчеркнул он. — Знаю, что и в России точно такое же настроение. Мы никого не пугаем, нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы».

Лукашенко также заверил, что учения будут открытыми. «Мы пригласим на учения всех сегодня присутствующих министров обороны, и не только. Эти учения открыты — пусть смотрят на наши возможности. Мы очень серьезно нацелены на то, чтобы на территории Беларуси учения прошли очень эффективно, и будем стараться придать этим учениям и масштабный, и разноплановый характер, чтобы наши военные — и России, и Беларуси — чувствовали, что они защищают на этом направлении и какие обязательства на них возложены», — сказал глава государства.

Белорусско-российские учения «Запад-2017» пройдут на территории Беларуси и России в сентябре. Темой учений названа подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Беспокойство по поводу предстоящих учений выражали политики из соседних государств, в том числе из стран Балтии и Украины. По их мнению, Россия может использовать Беларусь как плацдарм для вторжения на территорию сопредельных стран.

В свою очередь Александр Лукашенко неоднократно заявлял о беспочвенности подобных опасений.