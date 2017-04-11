Лукашенко: мы не можем себе позволить, когда в стране 350 000 "тунеядцев" ничего не делают

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ru.DELFI.lt
вторник, 11 апреля 2017 г. 17:32
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна не может себе позволить "когда в стране 350 000, как они себя называют "тунеядцев", ничего не делают.
Alexander Lukashenko
© Reuters / Scanpix

Об этом он заявил 11 апреля во время общения с трудовым коллективом ОАО «Речицадрев», передает БЕЛТА.

Речь шла о вопросах трудоустройства и безработице. В частности, в Речице насчитывается несколько сотен безработных — менее 1% от трудоспособных граждан.

"Но и им надо предложить работу по квалификации. Многие хотят работать, большие деньги иметь, а в школе даже двойки не получали. Жизнь изменилась. Вы можете критиковать меня как угодно. Будут у вас другие президенты, и, если они захотят удержать страну, будут проводить такую же политику. Не можем мы себе позволить, когда в стране 350 тыс., как они называют себя — "тунеядцев", ничего не делают. Это разве нормально?" — заявил Лукашенко.

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По его словам, среди этих людей — большое количество потенциальных правонарушителей, которые готовы пойти на преступления, чтобы добыть средства на проживание. Лукашенко заметил, что не против критики, однако прежде гражданам надо подумать о будущем страны.

"Критиковать — критикуйте, только подумайте, к чему мы идем. Каждый сегодня должен работать, — убежден он. — Время непростое, но мы уже видим свет в конце тоннеля"».

Зарплата в 1000 рублей (496.67 евро) — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать, также заявил он.

"Br1 тыс. — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать — и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить", — сказал Лукашенко.

Напомним, что в Беларуси прокатилась волна протеста в связи с введением так называемого "налога на тунеядцев".

Декрет "О предупреждении социального иждивенчества" устанавливал обязательный денежный сбор с тех граждан, кто не был официально трудоустроен более шести месяцев в году, Лукашенко подписал в 2015 году. Его сумма составила 360 белорусских рублей (179 евро). Этот сбор должны были уплатить 8% всех трудоспособных белорусов.

Первый срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. Накануне этого и в течение нескольких недель в Беларуси прошли массовые акции протеста против данного налога.

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