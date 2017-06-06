Лукашенко: молдаване объясняют рьяным политикам в Европе, что такое Беларусь

Белорусские новости
вторник, 6 июня 2017 г. 18:05
На встрече с молдавским премьером Павлом Филипом, которая прошла во вторник, шестого июня в Минске, Александр Лукашенко отметил, что Молдова и впредь может рассчитывать на Беларусь как на надежного и открытого к сотрудничеству по всем направлениям партнера. Об этом пишет интернет-газета naviny.by
Aleksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

«Во время недавней встречи с президентом Молдовы я говорил о том, что в самые трудные времена, как бы ни было нам сложно, мы никогда от вас не закрывались. Делали все для того, чтобы вы могли работать на белорусском рынке, а с него — хотите на евразийский рынок, хотите на восток», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Беларусь и впредь будет придерживаться такой политики по отношению к Молдове, заверил Лукашенко. Он поблагодарил за ту помощь и содействие, которые молдавская сторона оказывает Беларуси на западном направлении, пишет БелаПАН.

«Молдаване действительно по-братски относятся к нашим проблемам и нас поддерживают, пытаются растолковать некоторым рьяным политикам в Европе, что такое Беларусь и какая у нас политика», — отметил Лукашенко.

По его словам, Беларусь, как и в советские времена, готова делиться с Молдовой своими наработками и опытом.

«Мы начинали вместе развиваться, создавали совместные предприятия, не видели никаких препятствий. Это способствовало нормальному функционированию, даже выживанию нашего государства. Я думаю, нам ни в коем случае нельзя это потерять», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Молдова может рассчитывать на Беларусь. «Мы всегда были и будем надежными для вас партнерами. Тем более что у нас нет той продукции, которая у вас возделывается. Мы открыли рынок по коньякам, по винам — поставки молдовских товаров, которые являются качественными, не сократились», — сказал Лукашенко.

Если молдавские компании и в дальнейшем будут придерживаться линии на качество, они будут присутствовать на белорусском рынке, подчеркнул президент. Тем более, добавил он, здесь создаются совместные предприятия. Лукашенко считает возможным расширять создание СП, к примеру, по выпуску детского питания, соков, которые можно затем поставлять и на другие рынки. Белорусская сторона всегда будет приветствовать расширение молдавского присутствия на своем рынке, заявил Лукашенко.

Белорусские новости
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Беларусь

Лукашенко: молдаване объясняют рьяным политикам в Европе, что такое Беларусь

Aleksandras Lukašenka
На встрече с молдавским премьером Павлом Филипом, которая прошла во вторник, шестого июня в Минске, Александр Лукашенко отметил, что Молдова и впредь может рассчитывать на Беларусь как на надежного и открытого к сотрудничеству по всем направлениям партнера. Об этом пишет интернет-газета naviny.by

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