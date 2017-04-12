Лукашенко и Путин обсудили выполнение заключенных в Петербурге соглашений

Также в центре внимания были белорусско-российское взаимодействие на интеграционных площадках, актуальные вопросы международной повестки дня, сообщает пресс-служба белорусского президента.

На официальном сайте главы России упоминаний об этой беседе нет.

Переговоры между Лукашенко и Путиным прошли в Санкт-Петербурге 3 апреля. «Между нашими странами не осталось нерешенных вопросов», — заявили президенты по итогам встречи.

Спустя несколько дней белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что Москва пообещала Минску кредит на $ 1 миллиард и еще $ 600 миллионов от Евразийского фонда стабилизации и развития после переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Напомним, 14 апреля в Бишкеке пройдет неформальная встреча глав государств ОДКБ.