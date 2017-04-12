Лукашенко и Путин обсудили выполнение заключенных в Петербурге соглашений

Tut.by
среда, 12 апреля 2017 г. 16:00
Телефонный разговор между президентами Беларуси и России состоялся вечером 11 апреля. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение правительствами и ведомствами двух стран достигнутых в Санкт-Петербурге соглашений.
© Reuters / Scanpix

Также в центре внимания были белорусско-российское взаимодействие на интеграционных площадках, актуальные вопросы международной повестки дня, сообщает пресс-служба белорусского президента.

На официальном сайте главы России упоминаний об этой беседе нет.

Переговоры между Лукашенко и Путиным прошли в Санкт-Петербурге 3 апреля. «Между нашими странами не осталось нерешенных вопросов», — заявили президенты по итогам встречи.

Спустя несколько дней белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что Москва пообещала Минску кредит на $ 1 миллиард и еще $ 600 миллионов от Евразийского фонда стабилизации и развития после переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Напомним, 14 апреля в Бишкеке пройдет неформальная встреча глав государств ОДКБ.

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