Лукашенко и Порошенко вместе посетят Чернобыльскую АЭС

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства с президентом Украины Петром Порошенко посетят атомную станцию и расположенные рядом с ней объекты.

Основное внимание, отмечает издание, будет уделено проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей обеих стран.

Планируется, что президенты ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива, почтут память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии.

В этот же день А.Лукашенко и П.Порошенко проведут переговоры на территории Беларуси.

Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, а также вопросы политического взаимодействия, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.