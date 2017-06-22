Лукашенко: для Беларуси важно сотрудничать с Востоком и Западом, не делая выбора

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Белорусские новости
четверг, 22 июня 2017 г. 12:22
Для Беларуси в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая 22 июня в Минске представителей МИД стран — членов Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ), пишет интернет-газета naviny.by
Aleksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

«Внешняя политика нашей страны основана на многовекторности и миролюбии. Мы стремимся выстраивать дружественные, взаимовыгодные отношения со всеми государствами», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Однако, добавил Лукашенко, определенные силы не оставляют попыток возродить блоковую политику прошлого. «Кто как не мы, представители государств Центральной и Восточной Европы, понимаем, к каким разрушительным и катастрофическим последствиям она может привести», — сказал он.

По словам главы государства, странам ЦЕИ необходимо вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте. «Существующие реалии таковы, что государствам, которые географически находятся между Европой и Азией, необходимо брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения региональной стабильности — тем более, это порой ничего не стоит в материальном плане. Ведь от нас во многом зависит, станут ли наши страны разделительной линией между мировыми центрами силы или их связующим звеном. Сейчас надо строить не новые железные занавесы, а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте», — заявил Лукашенко.

Центрально-Европейская инициатива, подчеркнул он, «должна быть нацелена на решение именно этой, очень сложной, непростой задачи».

После встречи с Лукашенко в «Президент-отеле» начнется заседание Совета министров иностранных дел стран ЦЕИ. Оно проводится в рамках председательства Беларуси в ЦЕИ в 2017 году.

Основная тема дискуссии звучит так: «Возрастающая роль стран — членов ЦЕИ в продвижении совместимости и взаимодополняемости различных интеграционных процессов в Большой Европе, включая объединение усилий в противостоянии новым угрозам стабильности в регионе и укрепление прагматичного экономического сотрудничества между различными интеграционными форматами».

Участники встречи — главы и представители МИД Австрии, Албании, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Италии, Молдовы, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, Черногории и Украины.

Центрально-Европейская инициатива — региональное объединение, созданное в 1989 году Австрией, Венгрией, Италией и Югославией. Главная цель организации — содействие укреплению европейского регионального сотрудничества для предотвращения образования новых разделительных линий в Европе. Сейчас в состав ЦЕИ входят 18 государств. Беларусь присоединилась к организации в июне 1996 года.

Белорусские новости
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