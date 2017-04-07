Лукашенко: белорусы и россияне не готовы к общей конституции и единой валюте

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Президент отметил, что, когда против России ввели санкции, это отразилось на экономическом развитии соседних с ней государств, в частности Беларуси и Казахстана.

«И вместо того чтобы вместе выбираться из этой ситуации (это касается прежде всего главного нашего союзника — России), мы начали предпринимать действия, чтобы как-то в одиночку выбраться из нее», — пояснил Александр Лукашенко.

Для этого государства прикрывают свой рынок, вводят запреты и ограничения на поставки различной продукции из соседних стран.

«То есть пытаемся уйти друг от друга и защититься в одиночку. Это неправильно в этой ситуации. Надо действовать вместе, вместе будет легче, — считает Лукашенко. — Разве это нормально, что у нас в прошлом, по-моему, году почти на 40% упал товарооборот, в этом году идет падение товарооборота? Это ненормально».

«Кто бы мог подумать, что мы на ровном месте начнем спотыкаться? Это ненормально. Должны работать все наши государственные органы и структуры и не выводить эти проблемы на самый высокий уровень, когда их можно решать на ведомственном уровне, даже не на правительственном», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Наличие проблем должно подталкивать к единению в Союзном государстве

«Давайте не будем замыкаться в национальных рамках. Да, стало сложнее, ввели санкции против России, по отдельным направлениям и против Беларуси еще сохраняются. Понятно, есть проблемы. Так давайте вместе будем действовать. Как раз момент, который нас должен толкать к единению, к объединению, а мы, наоборот, создаем проблемы, чтобы не объединяться, а расходиться в разные стороны», — сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что если бы в свое время страны не отошли от плана по построению Союзного государства, то сейчас бы не возникало вопросов не только со стороны журналистов, но и со стороны белорусов и россиян. «Я имею в виду договор о строительстве Союзного государства. Но мы же от него отошли. А должны были провести референдум и создать общий закон — общую конституцию нашего будущего Союзного государства. Но в свое время мы этого не сделали, взяли и повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать. Слава богу, хоть так делали, это не во вред», — отметил глава государства.

Говорить о полноценном формировании Союзного государства со всей присущей ему атрибутикой (общей конституцией, единой валютой и так далее) пока не приходится. «Мы сегодня к этому не готовы. И не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство. Но надо тогда решать другие вопросы. Что касается людей — мы немало сделали. Теперь надо на экономику посмотреть», — обратил внимание президент.

В частности, речь идет о равных условиях для развития и функционирования предприятий. «Какие здесь равные условия, если мы, предприятия наши, получаем природный газ в пять раз дороже, чем Россия? А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньшую платить, и другие мероприятия проводить. И модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается, — пояснил Александр Лукашенко. — Коль пошли на союз, давайте хоть в рамках союза Беларуси и России продемонстрируем, что мы можем создать равные условия и для жизни людей, свободного перемещения, трудоустройства, социальных вопросов, здравоохранения, образования и так далее, и для предприятий».

«Принцип Союзного государства — равноправные отношения: никакого не может быть союза, если нет равноправных отношений. Это не значит взять все, что у нас есть, в России и Беларуси, и поровну разделить. Я как-то говорил: если это взять и поровну разделить, то мы подавимся от того куска, который достанется Беларуси. Мы на это и не претендуем. Там 140 млн, 145 млн уже, наверное, человек, а у нас меньше 10 млн. Чего мы будем претендовать на равные доли? Ни в коем случае. Мы должны просто честно в этом отношении работать и дать возможность работать предприятиям и там, и здесь», — подытожил глава государства.