Лукашенко: Беларуси и Украине удалось выстроить систему сотрудничества

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Белорусские новости
среда, 28 декабря 2016 г. 19:15
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.
Aleksandras Lukašenka, Petro Porošenka
© AP/Scanpix

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

«За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии», — говорится в поздравлении.

А.Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем братские белорусско-украинские связи будут крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран.

Белорусские новости
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