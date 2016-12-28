Лукашенко: Беларуси и Украине удалось выстроить систему сотрудничества

В последнее время в отношениях Минска с Москвой наблюдаются непростые отношения. Аналитики говорят о том, что такого обострения до сих пор не было. Одни видят в игре Лукашенко возможность показаться перед Западом, другие же утверждают, что Запад вряд ли сможет для Лукашенко заменить в плане дотаций Россию.