Лидера протестов в Минске задержали во время трансляции в Facebook

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bbcrussian.com
пятница, 10 марта 2017 г. 16:45
Змицер Дашкевич - лидер не зарегистрированного в Беларуси "Молодого Фронта" и один из организаторов протеста строительству бизнес-центра вблизи Куропат - задержан в Минске сотрудниками силовых структур во время видеотрансляции, которую вели в "Фейсбуке" его сторонники.
© Reuters / Scanpix

На видео Дашкевич, вышедший из офиса партии "Белорусский Народный Фронт", извиняется перед соратниками за то, что вынужден просить о сопровождении и шутит: "Хоть сам пойди в милицию сдаваться!". После этого он рассказывает, что несколько дней за ним ездит микроавтобус и, как ему кажется, ведется слежка.

На улице к Дашкевичу обращается девушка: "Здрасьте, милиция". Через несколько мгновений на активиста набрасываются неизвестные мужчины, и трансляция, которую в целях безопасности оппозиционного лидера вели на Фейсбуке его сторонники, обрывается.

Пока не известно, какова причина задержания Дашкевича и где находится оппозиционный активист.

Ранее, 7 марта, был задержан и помещен под административный арест Сергей Пальчевский - активист, в один из февральских дней приковавший себя наручниками к машине строителей и препятствовавший строительным работам.

В понедельник, 6 марта, оппозиционные активисты свернули палаточный протестный лагерь у стройплощадки на окраине Минска, где планировалось возведение бизнес-центра. Застройщик отказался от продолжения строительства, вывез со стройки материалы и пообещал привести площадку на лесной опушке в первоначальное состояние.

Площадку под строительство городские власти продали на аукционе, изменив позже границы защитной зоны вокруг урочища Куропаты - места массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. Протестный лагерь возле урочища Куропаты круглосуточно функционировал в течение двух недель.

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