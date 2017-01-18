Лавров: соглашение ЕС и Беларуси о лагерях для мигрантов вызывает вопросы

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 января на пресс-конференции в Москве, пишет БелаПАН.

"У нас с Беларусью Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан и одной, и другой страны во всех без исключения областях, — цитирует Лаврова интернет-ресурс "Союзное вече". — И одной из таких сфер приложения наших нынешних усилий является согласование параметров единого визового, единого миграционного пространства. Это требует среди прочего определения единого списка лиц, которые нежелательны, которые желательны, но это также требует единой политики в области экстрадиции. Сейчас это еще более актуально, так как есть тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для мигрантов, нелегальных на территории республики".

Лавров подчеркнул, что в России и Беларуси нет оформленной наземной сухопутной границы.

"Это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений. Мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему. Мы, в принципе, уже давно ведем переговоры о единой миграционной политике. Сейчас, думаю, все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам", — заявил Лавров.

Стоит отметить, что речь о строительстве в Беларуси лагерей для мигрантов и беженцев не идет.

Как сообщила 17 января пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси, Европейская комиссия приняла решение о выделении Беларуси семи миллионов евро для реализации в стране проекта международной технической помощи "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов".

Финансирование будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между МВД, Европейской комиссией и представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси. Его проект уже представлен на рассмотрение белорусской стороне.

Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. При этом речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в Беларуси, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут, подчеркнули в МВД.

Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. На текущий момент у МВД и Госпогранкомитета отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК.

Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач.