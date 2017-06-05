Лавров: Беларусь и Россия завершают подготовку соглашения о взаимном признании виз

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Tut.by
понедельник, 5 июня 2017 г. 15:55
Пограничная зона с Беларусью призвана помочь России зафиксировать попадание иностранцев на ее территорию, этот шаг не ограничивает свободу перемещения граждан двух стран.
Sergejus Lavrovas
© RIA/Scanpix

Сейчас стороны готовят соглашение о взаимном признании виз. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недавние шаги Москвы по усилению границы с Беларусью — введение погранзоны и перевод белорусских рейсов в международные терминалы.

"Эти шаги почему-то только сейчас стали привлекать внимание. Но они стоят уже достаточно давно, — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам коллегии МИД России и Беларуси. — Несколько лет назад даже звучали всерьез предложения по созданию комиссии о делимитации нашей границы (первая стадия по установлению полноценной границы перед ее демаркацией на местности. — Прим. TUT.BY). Слава Богу, удалось до этого не довести и сделать мягкий вариант упорядочивания этой линии, создали комиссию по картографическому оформлению этой линии".

По словам Лаврова, Россия уже 10 лет хочет найти договоренность, которая бы обеспечивала единство визовой политики с Беларусью. Этот вопрос встал после российско-грузинской войны.

"Тогда мы обратили внимание, что у нас с Грузией введен визовый режим, а у наших белорусских друзей такого режима не было", - напомнил он.

Лавров отметил, что начавшиеся тогда консультации о единой визовой политике шли непросто.

"Есть конкретные вещи, требующие согласования по линии многих ведомств. Но с тех пор мы существенно продвинулись вперед. Уже согласован и выносится на одобрение Совмина Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку", - утверждал глава МИД РФ.

По словам российского министра, стороны готовят межправительственное соглашение о взаимном признании виз и согласовании вопросов, связанных со въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.

"Я считаю, что это нас серьезно продвинет в решении вопросов, которые сейчас возникают в отношении погранзоны. Эти зоны не имеют никакого отношения к ограничению свободы передвижения наших граждан. Они означают только одно: поскольку границы не существует, иностранные граждане, для которых требуется виза для попадания в Россию, должны каким-то образом зафиксировать факт пересечения этой границы. Я убежден, что без каких-либо дипломатических барьеров эта проблема будет решаться. Профессионалы найдут возможность сделать так, чтобы решение было найдено", - заявил Лавров.

Напомним, 9 января Александр Лукашенко подписал указ о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств. 1 февраля стало известно о том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону.

Белорусский президент 3 февраля заявил, что данное решение может «вылиться в серьезный конфликт». И отметил, что Минск при этом будет «адекватно отвечать в том, что касается экономики, таможенных дел и вообще контроля границ».

С 15 мая все белорусские рейсы в российских аэропортах перевели в международные терминалы, а у их пассажиров проверяли документы. Белорусы стали жаловаться на то, что теперь прохождение паспортного контроля занимает больше времени. В госкомпании «Белавиа» сообщали, что решение российской стороны может повлиять на транзит через Минск. Несмотря на это, никаких ответных мер Минск не предпринял.

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