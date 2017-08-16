Культовый белорусский журнал ARCHE вернули в киоски "Белсоюзпечати"

Единственный толстый белорусский журнал для интеллектуалов возвращается в госсистему распространения. Власти не любят ARCHE за то, за что его ценят читатели. Подробности - у DW.

После почти 13-летнего перерыва единственный в Беларуси негосударственный толстый журнал ARCHE в конце июля был включен в государственную систему распространения периодики. Его пытались запретить, арестовывали банковский счет, отлучали от типографии, штрафовали Валера Булгакова - главного редактора журнала с момента основания в 1998 году.

В интервью DW возвращение в госсеть распространения Булгаков назвал конъюнктурным решением и заверил, что никаких сделок с властями в обмен на включение в систему распространения редакция этого белорусскоязычного издания не заключала. О том, что ее политика неизменна, свидетельствует и анонс на интернет-странице ARCHE: научно-популярный и литературно-художественный журнал предлагает 16 книг по истории Второй мировой войны "без розовых очков". В них речь идет о том, о чем молчит официальная белорусская историография.

Чем интересен ARCHE читателям?

ARCHE (в переводе с греческого ἀρχή - первопричина, то, что лежит в основе), ныне выходящий раз в два месяца тиражом примерно в 1 000 экземпляров, стал культовым среди части интеллигенции и завоевал популярность публикацией текстов белорусских интеллектуалов и переводов известных зарубежных авторов. Кроме того, журнал выпускает книги совместно с белорусскими и зарубежными издательствами - польскими, литовским и российским.

ARCHE - яркий пример качественного интеллектуального продукта, альтернативы официальной политике памяти белорусских властей; он интересен местному читателю и ориентирован на его запросы, так объясняет секрет успеха журнала минский историк Браточкин.

По его словам, ARCHE пишет о том, что является предметом многочисленных споров - о национальной идентичности, истории и памяти о Второй мировой войне, мрачных временах сталинских репрессий и т.д.

И это происходит в то время, как государственные СМИ и финансируемая властями наука существуют в условиях белорусской авторитарной системы и идеологического диктата, констатирует Булгаков. И поясняет, что сфера исторических исследований в Беларуси - часть госпропаганды, а работы историков конъюнктурны.

Нервная реакция государства

В публикациях ARCHE нашли критическое отражения все значимые для страны политические события второй половины 1990-х и 2000-х годов, что, по оценке Алексея Браточкина, и стало причиной гонений на журнал. Особенно острой была реакция на материалы, связанные с табуированной темой - новейшей историей Беларуси после прихода к власти президента Александра Лукашенко.

Самым громким скандалом Булгаков называет реакцию властей на вышедший в 2004 году номер, посвященный 50-летию Лукашенко, а заодно - 10-летию его президентства, итоги которого авторы журнала оценили весьма нелестно. Последовавший ответ, как выразился Булгаков, был "карательным". При том, что - в этом парадокс правовой белорусской ситуации - никаких юридических претензий журналу предъявлено не было, издание исключили из госсети распространения.

Следующий скандал случился в 2009 году: управление КГБ по Бресткой области пыталось признать один из номеров ARCHE экстремистской продукцией и публично его уничтожить. Попытка закончиласься ничем - КГБ отозвал свой иск. Последний наделавший шума инцидент произошел в 2012 году. После выпуска книги, посвященной новейшей истории Беларуси ("Долгая дорога от тирании" Виталия Силицкого), был арестовали банковский счет журнала, и речь шла о возбуждении уголовного дела.

Условия договора с "Белсоюзпечатью"

Сергей Бахун, директор ООО "Гойсак" - предприятия-издателяARCHE, не исключает, что условия нового договора с "Белсоюзпечатью" могут оказаться своеобразной формой изъятия журнала из распространения. Договор не предусматривает возможности контроля над тем, выкладывают ли журнал на прилавки газетных киосков.

Как объяснили DW киоскеры "Белсоюзпечати", раскладка периодики происходит по инструкции: на видном месте - газета "Советская Белоруссия" (один из учредителей - администрация президента). А, например, негосударственную "Народную волю" по просьбе покупателя нередко достают из-под прилавка.

Невозможно изменить и пункт соглашения, где указано, что непроданные номера издателю не возвращаются. ARCHE хоть и является периодическим изданием, но даже первые его номера до сих пор продают на книжных ярмарках и в кулуарах международных конференций в Беларуси и за рубежом.

Реальная популярность ARCHE

Ни в министерстве информации, ни в "Белсоюзпечати" DW не получила внятных ответов на вопросы, почему нельзя изменить вышеназванные условия договора, в чем причина исключения и возвращения журнала в сеть распространения, и когда ARCHE вновь появится в киосках.

Суть официального ответа Мининформа за подписью замминистра Александра Карлюкевича сводится к тому, что договоры заключают хозяйствующие субъекты ("Белсоюзпечать"и ARCHE), исходя из экономической целесообразности и законов. А инструктор "Белсоюзпечати" Светлана Дзичковская, ответственная за заключение договоров, просто отказалась отвечать на вопросы DW.

Между тем то, что интерес к ARCHE есть, демонстрирует спрос на издание в двух на весь двухмиллионный Минск магазинах ("Логвинов" и "Академкнига"), где он продается. "Журнал раскупают очень хорошо, никакого возврата нет, постоянно заказываем еще", - говорит один продавцов в "Академкниге".

Примечательно, что на соседней полке на видном месте стоит второй том (формата энциклопедии) "Истории белорусской государственности", авторы которого - сотрудники академических госинститутов. Он уценен (давно не получается продать), стоит меньше двух евро в эквиваленте. ARCHE раскупают, несмотря на цену в пересчете по 5-6 евро за номер.