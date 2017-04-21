Кудрин сделал свой прогноз по экономике России

Экономика России будет расти не более чем на 2-3%, если не удвоить несырьевой экспорт. Такое мнение, по сообщению ТАСС, высказал глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"Если мы не выйдем на мировые рынки, как пример - если мы не удвоим свой несырьевой экспорт за шесть лет, как мы планируем к 2024-му или 2025 году, то у нас не будет темпов роста выше 2%, ну, может быть, 2-3%. Но это недостаточно для России", - сказал он.

Поэтому нужно заинтересовать компании работать на мировых рынках, продолжил Кудрин. "Там, может быть, не такие большие проблемы занять свою нишу. У нас компании просто боятся этого - там большие издержки транзакционные перед началом работы на мировых рынках. У нас недостаточно инфраструктуры, кадрового потенциала, чтобы смелее выходить на мировые рынки", - добавил он.

Кроме того, Кудрин назвал систему государственного управления в России "старой скрипучей машиной". "Систему государственного управления я бы оценил сегодня как старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая не имеет высокой мощности и в общем-то все время заезжает не туда, каждый раз корректирует свое движение, но результат небольшой", - сказал он.

По его словам, ЦСР провел оценку качества системы госуправления, в ходе которой выяснил, что лишь 38% государственных служащих занимаются своими прямыми функциональными обязанностями.

"В остальных случаях они занимаются каким-то тушением пожаров, имею в виду авралы, выполнение хаотичных поручений, которые идут от конкретной ситуации. Количество совещаний и поручений - как президентских, так и правительственных - за последние шесть лет выросло на 50%, но экономика не ускорилась за этот период", - заявил глава ЦСР.

Современная система госуправления "не соответствует тем вызовам, не фокусирует, не повышает эффективность нашей работы", сказал Кудрин, отметив, что назрела необходимость менять систему.

Глава ЦСР также предлагает декриминализировать законодательство и сократить количество заключенных в России, которое превышает европейские показатели в два-три раза. По словам Кудрина, необходимо также сократить численность сотрудников, которые занимаются охраной заключенных.

"У нас в стране сегодня за решеткой и в СИЗО сидит более 600 тысяч человек. А 200 тысяч их охраняют. А вместе с семьями у нас тех, кто охраняет, можно сказать, что больше одного миллиона человек заняты в сфере охраны и сопровождения наказания. Мы считаем, что в условиях демографических вызовов, отсутствия дополнительной рабочей силы мы должны это пересмотреть", - заявил Кудрин.

Еще одной крупнейшей структурной проблемой российской экономики является значительное присутствие государства, заявил Алексей Кудрин на Красноярском экономическом форуме.

"В ведущих отраслях большую долю составляют государственные компании - от добычи до финансов. Где, кстати, не должно быть вообще государственных компаний - ни в добыче, ни в финансах, в перспективе", - сказал он. По мнению главы ЦСР, доля госкомпаний должна быть существенно снижена во всех отраслях, не связанных с обороной и безопасностью.

Низкие темпы роста экономики в значительной степени лежат в ответственности госсектора, который недостаточно эффективен, заявил Кудрин и назвал политику госкомпаний во внедрении технологических инноваций "очень вялой". "Госкомпании иначе мотивированы, иначе стимулированы по росту производительности", - заключил он.