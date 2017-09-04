TUT.BY с помощью экспертов в энергетике решил разобраться, какие из заявлений политиков вокруг будущего станции имеют и не имеют отношения к действительности, а также — куда Беларусь действительно сможет направить новое электричество.
Последний вопрос ключевой. Даже президент Беларуси Александр Лукашенко в июле этого года призвал чиновников думать, куда направлять электроэнергию после ввода в строй БелАЭС.
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