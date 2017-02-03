Кремль прокомментировал сообщения СМИ о возможном выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ

«Надеемся, что [развал ЕАЭС] не реален», — так прокомментировал «Газете.Ru» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков данную информацию.

Посол Беларуси в России Игорь Петришенко категорически опроверг публикации СМИ о том, что Беларусь якобы намерена выйти из интеграционных объединений, пишет БЕЛТА.

В эфире программы «Время покажет» на российском Первом канале он подчеркнул, что Беларусь была и остается активным участником Союзного государства, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

2 февраля Regnum co ссылкой на собственный источник сообщил, что Минск готовится к выходу из Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, а также не исключено, что и из Союзного государства России и Беларуси. При этом в заметке отмечалось, что в Москве с пониманием относятся к желанию Беларуси быть независимым государством.

В ОДКБ заявили, что не комментируют слухи, которые к тому же не соответствуют действительности. В секретариате Союзного государства заявили, что не знают о планах Беларуси.

«Такой информацией я не владею», — сообщил RNS руководитель аппарата государственного секретаря Союзного государства Олег Григорьев: «Я в первый раз слышу».

TUT.BY ожидает комментарий МИД Беларуси по данному вопросу.

Накануне стало известно, что через несколько дней Россия установит на границе с Беларусью пограничную зону. Соответствующий приказ отдал глава ФСБ России Александр Бортников.

Глава ФСБ распорядился установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Беларусью. Региональные пограничники должны установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону.