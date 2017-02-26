Комментарий: Восточное партнерство по иному сценарию

Сегодня, как в Брюсселе, так и в других столицах присутствует заметный пессимизм в отношении этого, некогда многообещающего проекта. Впрочем, нет должного оптимизма и в отношении будущего самого Евросоюза, оказавшегося в состоянии глубокого кризиса.

Тупиковое партнерство

Тем не менее, от шести стран-участниц проекта «Восточное партнерство» (Армения, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова и Беларусь) и руководства ЕС до сих пор, от случая к случаю, слышны декларации в духе сдержанного оптимизма о будущем проекта, запущенном на Пражском саммите.

Ничего особо нового не внесли и последующие саммиты восточных партнеров. Правда, на последнем, Рижском, была зафиксирована необходимость разного, разноскоростного участия в этом проекте данных шести стран. Как известно, Беларусь оказалась среди тех, кто считает приоритетом для себя развитие торгово-экономических отношений, отодвинув базовые ценности ЕС (права человека, свободу слова, собраний, демократические выборы) на неопределенную перспективу.

В сегодняшнем Брюсселе к этому стали относиться с пониманием, которое там именуют прагматизмом. Нельзя сказать, что в остальных европейских столицах доминирует какое-то иное отношение к таким восточным партнерам. А между самими этими партнерами стало наблюдаться оживление двусторонних и пока в меньшей степени, многосторонних, межрегиональных проектов сотрудничества.

В этом контексте очевидным становится и развитие белорусско-грузинских межгосударственных отношений. Особых тонус им, конечно, придает позиция Минска по проблеме территориальной целостности Грузии и официального непризнания российских протекторатов, коими остаются Абхазия и Южная Осетия. Их посольства в Москве есть, а в Минске нет.

Прошедшие в минувшем году официальные визиты Лукашенко и его министра иностранных дел в Грузию подтвердили неизменность этой позиции. А в силу явного углубления кризиса отношений между Путиным и Лукашенко, нынешний визит грузинского президента в Минск приобретает особый интерес, как в Европе, так и у остальных участников евросоюзного проекта «Восточное партнерство». Как уверяют кремлевские чиновники и мозговеды, если на старте проекта к нему в Москве относились, как к антироссийской задумке Брюсселя, то теперь отношение к ней ровное и спокойное. Очевидно, что такое отношение подпитывается той слабостью, в которой находится ЕС и Европа в целом.

Подзабытый ГУАМ

Однако ощущение такого состояния все сильнее заставляет Евросоюз консолидироваться ради спасения собственного будущего и придать новое дыхание некоторым подзабытым проектам на постсоветском пространстве. Например, ГУАМ Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. 20 лет назад эта структура создавалась с прозападной перспективой. После «революций роз» в Тбилиси и «оранжевой» в Киеве стали предприниматься попытки развернуть это межрегиональное содружество против России. Но открытое противостояние с Москвой никак не устраивало Баку, да и Кишинев не проявлял в этом особого рвения. И ГУАМ превратился в клуб друзей, которые встречаются, организуют саммиты, но серьезных решений не принимают. Этакий клуб типа СНГ.

Правда, после августовской российско-грузинской войны 2008 года Грузия вышла из российской орбиты влияния, решительно покинув этот постсоветский клуб. А в ГУАМ оказались четыре из шести участников проекта «Восточное партнерство», кроме Беларуси и Армении, для которой только Россия является гарантом статус-кво в Карабахе. А вот о гаранте государственной независимости Республики Беларусь сегодня в европейских, и иных политических кругах идут оживленные дискуссии. Во многом их стимулировал крымский блицкриг.

Беларусь не ждут?

Поэтому, нынешнее поведение Минска в таких интеграционных проектах, как ЕАЭС, и в условном «союзном государстве» все больше дает поводы некоторым экспертам, наблюдателям говорить о реальности перспектив интеграции Беларуси с возрождающимся ГУАМ. Этакая идея Лукашенко «интеграция интеграций».

Причем, такие экспертные оценки начинают звучать, как на Западе, так и на Востоке. А некоторые ультраоптимисты вообще считают, что внешняя политика Кремля почти неизбежно способна превратить ГУАМ в союз, противостоящим Москве на ближних подступах. Своего рода евросоюзное «Восточное партнерство» по иному сценарию. И более реальному, скорому по времени воплощения, чем Балто-Черноморский союз.

А пока, наступающий март обещает повышенный интерес к теме нарастающей активности такой организации, как ГУАМ. Можно с определенной степенью вероятности предполагать, что эта тема будет присутствовать и обсуждаться (в разных форматах) во время визита президента Грузии в Беларусь. Не исключено, что больше информации об этом может появиться уже после Киевского саммита ГУАМ.

В Киев приедут серьезные партнеры ГУАМ

Насколько известно, после неоднократных переносов 27 марта в Киев пройдет встреча глав правительств стран – членов ГУАМ. По информации МИД Грузии, об этом говорилось в ходе встречи главы МИД страны Михаила Джанелидзе и генсека ГУАМ Алтая Эфендиева. Стороны обсудили основную повестку дня, новую программу сотрудничества организации, которую решили озаглавить «Вместе – за сильный ГУАМ». Стороны договорились о политической консолидации в рамках ГУАМ, дальнейшем углублении секторального сотрудничества, а также о проведении политических консультаций с партнерами ГУАМ – США, Японией, странами Вышеградской группы.