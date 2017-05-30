Когда российские ветеринары полюбят белорусское молоко?

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Белорусские новости
вторник, 30 мая 2017 г. 15:15
Третий год белорусские предприятия попадают под санкции Россельхознадзора. Российское контролирующее ведомство использует имеющиеся у него полномочия для защиты внутреннего рынка. Поменять ситуацию для белорусских производителей могла бы диверсификация рынков.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Еще один вариант — вхождение в белорусский капитал российского бизнеса, который бы продвигал совместные интересы в Москве, пишет интернет-газета naviny.by

Две недели назад Россельхознадзор нашел в белорусском молоке остатки антибиотиков и ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении девяти предприятий, а затем и вовсе ограничил поставки продукции с ряда заводов. Всего, по данным российского ведомства, под разного рода ограничениями находятся более 30 белорусских предприятий.

Белорусские ветеринары предоставили российским коллегам информацию об усилении контроля за качеством сельскохозяйственного сырья и ждут, что в ближайшее время соседний рынок вновь будет открыт для отечественных предприятий.

Белорусские сельхозорганизации попадают под санкции Россельхознадзора с 2014 года, когда в России было введено эмбарго на поставку продуктов питания с Запада. После запрета на российском рынке освободилась большая ниша. К примеру, по молочной продукции она составляет около 7 млн тонн в год. Беларусь, для сравнения, экспортирует около 4 млн тонн молочной продукции.

Российский бизнес поспешил заполнить эту нишу. Тем более, государство пообещало большую поддержку, поставив цель накормить себя на 90% к 2020 году. Только в 2016 году из российского бюджета на развитие сельского хозяйства было потрачено 218 млрд рублей (3,3 млрд долларов). По белорусским меркам это гигантская сумма.

Естественно, в России стали рассматривать белорусские продукты как конкурентные и искать пути нарастить собственную долю на рынке. К тому же, многие из российских бизнесменов и чиновников зарабатывают на сельском хозяйстве.

В частности, семье министра сельского хозяйства России Александра Ткачева принадлежит одно из крупнейших российских предприятий «Агрокомплекс». Аграрным бизнесом занимаются российские миллиардеры Олег Дерипаска и Вадим Мошкович. По данным российского подразделения Transparency International, активами в сфере сельского хозяйства владеет глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Все эти данкверты — люди заинтересованные. У каждого огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта: или крышуют, или где-то работают, или собственники. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры», — говорил в феврале этого года на встрече с журналистами и экспертами Александр Лукашенко.

О протекционистском характере санкций Россельхознадзора говорил Naviny.by и заведующий лабораторией международной торговли российского Института экономической политики им. Гайдара Александр Кнобель. По его мнению, санитарный и фитосанитарный орган любой страны может быть использован для защиты собственных производителей.

В Беларуси выход из положения видят в диверсификации рынков сбыта. Перспективным рынком считают Китай. За прошлый год туда было отгружено молочной продукции на 1 млн долларов. За два месяца этого года — на 596 тысяч долларов. В планах нарастить поставки до 10 млн долларов в год.

Еще одним выходом из ситуации могло бы стать вхождение российского бизнеса в капитал белорусских сельхозпредприятий. В этом случае они могли бы лоббировать белорусские интересы в Москве.

К примеру, компания «Данон», которая владеет молочными предприятиями в Шклове и Пружанах и поставляет продукцию на российский рынок, ни разу не фигурировала в санкционных списках Россельхознадзора.

Выходит, российские ветеринары полюбят белорусские продукты, либо когда те вообще исчезнут с российских полок, либо будут иметь выраженный российский привкус.

Белорусские новости
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