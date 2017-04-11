Китайские надежды: чего ждет Лукашенко от встречи с товарищем Си

Беларусь будет развивать сотрудничество с Китаем в области безопасности, а Лукашенко в обозримым будущем встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином — такие результаты встреч с высокопоставленными чиновниками из Китая подает пресс-служба белорусского президента.

Эксперты пока оценивают встречу как только одну из возможностей.

С надеждой на скорую встречу

Александр Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпин проведут встречу в ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Переговоры президента Беларуси с министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем состоялись в преддверии планируемой в ближайшие месяцы встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина», — сообщили в пресс-службе.

Конкретики по темам переговоров пока нет. По данным пресс-службы, лидеры двух стран обсудят всю белорусско-китайскую повестку, в том числе поговорят о безопасности.

Четыре плана с Китаем по безопасности

Пока встреча с товарищем Си даже не назначена, Александр Лукашенко провел несколько встреч с высокопоставленными чиновниками. После них ожидания сотрудничества, но, в основном, не связанного с экономикой.

1. Беларусь и Китай активизируют сотрудничество в борьбе с преступностью.

«Думаю, что для Китайской Народной Республики это также будет нужно и полезно», — сказал официальный лидер Беларуси на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая, членом ЦК Коммунистической партии Китая Цао Цзяньмином.

2. Сотрудничество прокуратур и правоохранительных органов

«У наших прокуратур очень хорошие отношения, — обратил внимание Лукашенко. — А если учитывать однотипные позиции и задачи, которые решает прокуратура у нас и у вас, для нас приобретает очень большое значение сотрудничество с вами, поскольку вы обладаете очень богатым и разносторонним опытом».

Лукашенко также посетовал на интернациональную преступность. «Времена изменились, мир стал очень тесным, преступность — интернациональной. Поэтому перед нами очень большие задачи, которые мы должны решать вместе», — убежден Александр Лукашенко.

По его словам, «идет серьезный переток людей: белорусы едут в Китай, китайские граждане — в Беларусь, мы строим много совместных предприятий в Китае, и здесь, в Беларуси, работает много граждан из Китая». «Естественно, что со всеми положительными и негативными тенденциями в наших странах идет переток проблем», — сказал официальный белорусский лидер.

В свою очередь Цао Цзяньмин подтвердил, что генпрокуратуры Беларуси и Китая договорились углублять взаимодействие, в том числе с целью развития и расширения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, которое установлено между государствами.

При этом глава Беларуси признал, что «на фоне всего того положительного, что у нас есть, имеются и отрицательные факты». Какие толком не сказал.

«Что греха таить, есть и правонарушения. Поэтому, хотели бы мы или нет, но нам придется бороться с этими явлениями, — подчеркнул Лукашенко. — Организованная преступность и коррупция носят более изощренные формы. Эти явления мутируют».

3. Беларуси очень интересен опыт Китая в подготовке

к масштабным спортивным мероприятиям

Причина интереса — проста: довольно скоро в Минске пройдут II Европейские игры. Лукашенко предложил в виду специфики встречи с членом Госсовета КНР, Министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем обсуждать проблему с точки зрения всё той же безопасности.

Он подчеркнул, что белорусская сторона уделяет большое внимание появившимся новым вызовам и обострившимся некоторым старым проблемам — экстремизму, терроризму, сепаратизму — зло, против которого активную борьбу ведет Китайская Народная Республика, констатировал Александр Лукашенко

4. Борьба с киберпреступностью и активной миграции

Среди прочих актуальных мировых проблем современности глава Беларуси назвал и киберпреступность, активную миграцию. По этим направлениям, по его словам, Беларуси и Китаю еще предстоит выработать серьезные мероприятия для активного сотрудничества.

Надежды, возможности, вероятности

«Встреча Лукашенко и Си Цзиньпина — это пока только надежды, возможности, вероятности», — сказал БДГ политический обозреватель Роман Яковлевский.

Он напомнил, что товарищ Си в прошлом году присылал личное письмо белорусскому коллеге, а в письме высказал недоумение ситуацией с пресловутым парком «Великий камень». Как сказал Яковлевский: «Великий камень лег на Шелковом пути». А Шелковый путь — это китайский геополитический проект, в котором Россия не участвует, он, вероятнее всего, пройдет по Каспию, Кавказу, Украине и Беларуси.

«В этом письме председатель КНР напомнил о связанных кредитах, которые белорусская сторона не может освоить, предложить Китаю устраивающие его бизнес-проекты», — сказал эксперт.

Он отметил, что одной из реакций стала смена посла в Пекине: «появился Кирилл Рудый с китайским опытом работы, это не часто встречается в дипломатической практике, чтобы в тут же страну возвращались». Правда, о громких достижениях нового посла пока не слышно.

«Лукашенко в этой ситуации пытается быть видимым», — сказал Яковлевский.

По словам Яковлевского, Китай в своей бизнес-экспансии руководствуется тремя принципами:: китайский топ-менеджмент, представление связанных кредитов для закупки у самого Китая оборудования и продукции и контрольный пакет в приобретаемых предприятиях.

Понятнее руководителю Беларуси не столько условия китайских кредитов, сколько темы о безопасности, опыте проведения спортивных мероприятий, военном сотрудничестве, считает эксперт,

«Если встреча с товарищем Си все же произойдет, то она будет значимой для Минска и заметной в мире, так как произойдет сразу после того, как китайский лидер встретился с президентом США», — добавил Роман Яковлевский.

Он считает, что ситуация прояснится после 14 апреля, когда в Бишкеке пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Говоря о планируемой им личной встрече с товарищем Си, Лукашенко предполагал что она произойдет во время международного форума «Один пояс — один путь», который пройдет в Пекине 14-15 мая.

Справка БДГ

Президент Беларуси совершил уже 9 визитов в КНР, последний государственный визит состоялся в сентябре 2016 года. Тогда эксперты охарактеризовали этот визит как «прорывной». По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и Лукашенко стороны подписали 27 соглашений в различных сферах. За минувший год взаимный товарооборот двух стран превысил два с половиной миллиарда долларов.