Каждый второй белорус располагает суммой до 173 евро в месяц

54,9% от всего населения Беларуси имеют в своем распоряжении не более 400 рублей (около 173 евро) в месяц. Такие выводы следуют из данных Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения во втором квартале.
Baltarusijos rubliai
© Reuters/Scanpix

В апреле-июне около 5,2 млн белорусов могли рассчитывать на сумму до 400 рублей в месяц. 5,9% населения республики, или около 560 000 человек в месяц располагали суммой ниже бюджета прожиточного минимума (в первом квартале — 570 000).

16,4%, или 1,5 млн граждан в апреле-июне имели ежемесячный доход выше 600 рублей (259 евро) (в январе-марте — 1,2 млн).

Если говорить о статистике по регионам, то выше всего процент населения со среднедушевым доходом, не достигающим бюджета прожиточного минимума, в Брестской области (8,4% от всех жителей). Доля тех, кто располагает суммой от 600 рублей за месяц, меньше в Витебской области (10,6%).

Традиционно лучше всего ситуация с уровнем жизни обстоит в столице: 34,4% минчан могут похвастаться среднедушевым доходом выше 600 рублей в месяц и только 1,5% располагают суммой ниже БПМ.

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