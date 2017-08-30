В апреле-июне около 5,2 млн белорусов могли рассчитывать на сумму до 400 рублей в месяц. 5,9% населения республики, или около 560 000 человек в месяц располагали суммой ниже бюджета прожиточного минимума (в первом квартале — 570 000).
16,4%, или 1,5 млн граждан в апреле-июне имели ежемесячный доход выше 600 рублей (259 евро) (в январе-марте — 1,2 млн).
Если говорить о статистике по регионам, то выше всего процент населения со среднедушевым доходом, не достигающим бюджета прожиточного минимума, в Брестской области (8,4% от всех жителей). Доля тех, кто располагает суммой от 600 рублей за месяц, меньше в Витебской области (10,6%).
Традиционно лучше всего ситуация с уровнем жизни обстоит в столице: 34,4% минчан могут похвастаться среднедушевым доходом выше 600 рублей в месяц и только 1,5% располагают суммой ниже БПМ.
Главе Генштаба ВС Беларуси непонятен ажиотаж в связи с учениями "Запад-2017" (2)
"Подготовка к совместным белорусско-российским...
Каждый второй белорус располагает суммой до 173 евро в месяц
54,9% от всего населения Беларуси имеют в своем...
Россия пытается закрыть белорусский "мост" санкционки (2)
Федеральная таможенная служба России заявила о...
Как влияют на Беларусь взаимные санкции Запада и РФ
Беларусь больше других стран привязана к России...
Первый блок Островецкой АЭС планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года (7)
Первый энергоблок БелАЭС введут в эксплуатацию в...
TOP новостей
Самые влиятельные в Литве: список спортсменов (14)
Портал продолжает цикл" Самые влиятельные в Литве 2017" и...
Квартиру в Литве можно купить меньше чем за 2000 евро: пять вариантов (15)
Крышу над головой в Литве теоретически может себе...
Карбаускис: нет возможности предоставить Ландсбергису статус главы государства (84)
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...
Полиция к сентябрю приготовила водителям сюрприз (7)
1 сентября вместе с начало осени ждут перемены на...
Депутат Анушаускас поделился версией о причинах смерти литовского путешественника в России (25)
После того как в реке, на Алтае, было обнаружено тело...