Канада отменит торговые ограничения в отношении Беларуси

"Этот пересмотренный подход отражает признание Канады того, что правительство Беларуси сделало успехи в ключевых областях, включая освобождение политических заключенных и проведение мирных президентских выборов в октябре 2015 года", — цитирует телеканал заявление МИДа.

"Канада также признает конструктивную роль, которую играет Беларусь в переговорах по мирному урегулированию ситуации на Украине в соответствии с минскими соглашениями", — добавили в ведомстве.

В рамках новой стратегии Канада недавно аккредитовала своего посла в Беларуси, добавил представитель МИДа Джон Бэбкок. После удаления Беларуси в канадском черном списке останется только одна страна — КНДР.

Односторонние торговые ограничения в отношении Беларуси были введены 14 декабря 2006 правительством бывшего премьер-министра Канады Стивена Харпера в связи с нарушениями прав человека и принципов демократии в после выборов. Белорусского президента Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, тогда обвиняли в арестах оппозиционных кандидатов и активистов.

С тех пор экспортировать в Беларусь из Канады было можно только товары первый необходимости — продовольствие, одежду и медикаменты, причем только с разрешения канадского Министерства торговли.

В мае прошлого года канадский МИД объявил о начале производства по снятию санкций с Беларуси в связи с позитивными событиями в этой стране.

15 февраля 2016 года ЕС объявил о снятии санкций против Лукашенко и ряда крупных государственных компаний Беларуси. Основным определяющим условием снятия большинства санкций ЕС было освобождение всех политзаключенных в Беларуси. Их освободили в августе 2015 года — в преддверии президентских выборов. Кроме того, в том году на протестных акциях, посвященных выборам, активистов не задерживали.

Также в ЕС тогда приветствовали активное участие Минска в Восточном партнерстве, промежуточной фазе Диалога по модернизации, возобновление Диалога по правам человека с ЕС, начало переговоров по упрощению визового режима и реадмиссии, а также о Партнерстве по мобильности.

Президент США Дональд Трамп 14 июня этого года продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Беларуси, которые были введены еще при президентстве Джорджа Буша-младшего и с тех пор продлеваются ежегодно. В именной черный список официальных лиц Беларуси, на которых распространялись санкции США, были включены 10 человек, включая Лукашенко.