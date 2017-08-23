Как отразится на Минске визовая война России и США?

Хотя ситуацию можно использовать для восстановления полноценных дипотношений.

О последствиях и потенциале «визовой войны» для Беларуси – в беседе "Беларускай праўды" с бывшим белорусским дипломатом Валерием Ковалевским.

-Визовая война между Россией и США уже сказалась на Беларуси. Если прежде белорусы могли обращаться за визами в американские диппредставительства в Москве и Санкт-Петербурге, то теперь придётся ехать в Украину и страны Евросоюза. Ограничится ли все только неудобствами для белорусов?

-Неудобств белорусам прибавится, хоть Москва была дорогим и не самым удобным вариантом получения американской визы. Возрастёт поток белорусов в Киев, где отсутствует языковой барьер, а также число обращений за визами в представительства стран ЕС для выезда к посольствам США. Кроме того, можно ожидать, что россияне начнут обращаться за визами в посольство США в Беларуси по разрешённым категориям.

-МИД Беларуси уже призвал Соединённые Штаты выдавать больше американских виз в Минске. Прислушаются ли в Вашингтоне?

-США ограничили выдачу виз в Минск в ответ на высылку 30 из 35 американских дипломатов в 2008 году. Призыв МИДа Беларуси тем более удивителен, что ненормальное состояние дипотношений Беларуси и США наступило по настоянию Минска, длится уже десятый год, в течение которых Вашингтон неоднократно предлагал перевернуть эту неприглядную страницу, вернув послов в столицы и восстановив число дипломатов. Минск отвечал молчанием.

Однако эта демонстрация гордости себе в ущерб привела к тому, что сегодня этот вопрос решить значительно сложнее. Администрация Трампа весьма своеобразно относится к работе Госдепартамента США. До сих пор это ведомство, ответственное за реализацию внешней политики США, остаётся не до конца укомплектованным, выработка политических решений серьёзно затруднена, его бюджет хотят сократить на треть. Такое состояние дел отрицательно сказывается на эффективности работы Госдепартамента.

- Не попытается ли Минск использовать чисто практическую проблему для решения политических противоречий с США?

-В этой ситуации более выгодные позиции у США, к которым Минск обращается со своей просьбой. США могут использовать этот запрос, в том числе и с целью наращивания своего дипломатического персонала в других областях помимо консульских вопросов. Конструктивное решение вопроса поможет создать положительный фон в отношениях, но вряд ли его будет достаточно для сглаживания политических противоречий между Минском и Вашингтоном. Несмотря на менее активную публичную критику, положение в области прав человека и демократии в Беларуси по-прежнему вызывает у США беспокойство, однако системных положительных изменений в Беларуси не наблюдается.

-Визовая война между Россией и США приведёт к ухудшению белорусско-американских отношений либо, напротив, станет трамплином для восстановления дипломатических отношений в полноценном объёме?

-У этой ситуации значительный положительный потенциал для нормализации двусторонних отношений. Если Минск и Вашингтон подойдут к вопросу заинтересованно и гибко, то его можно использовать для восстановления полноценных дипотношений. Надеюсь, в МИД Беларуси наконец поймут, что полноценные дипломатические отношения с США – это приоритет, его безотлагательность продиктована национальными интересами Беларуси.