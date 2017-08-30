Респондентов озадачивали тремя вопросами: 1) иммигранты живут в вашей стране; 2) иммигранты стали вашими соседями; 3) иммигрант вступил в брак с вашими близкими родственниками. По каждой из описанных выше ситуаций предлагались три варианта ответа: 1) это хорошо; 2) это плохо; 3) не знаю/затрудняюсь ответить.

Белорусы, которые традиционно считаются толерантной нацией, в этом опросе показали себя вовсе не таковыми.

За вариант «хорошо» стране начислялось 3 балла, вариант «не знаю» — 1 балл, вариант «плохо» — 0 баллов.

Беларусь со средним баллом 3,38 заняла 112-е место среди 138 стран, в которых проводился опрос.

В топ-7 наиболее толерантных по отношению к иммигрантам государств вошли: Исландия — 8,26, Новая Зеландия — 8,25, Руанда — 8,16, Сьерра-Леоне — 8,05, Мали — 8,03, Австралия — 7,98, Швеция — 7,92.

На другом конце рейтинга страны, коренные жители которых крайне не хотели бы видеть рядом с собой переселенцев: Македония — 1,47, Черногория — 1,63, Венгрия — 1,69, Сербия — 1,80, Словакия — 1,83, Израиль — 1,87.

Что касается ближайших географических соседей Беларуси, то на их фоне мы все-таки более толерантны. Так, у Латвии рейтинг 2,04, у России — 2,60, у Литвы — 2,72, у Украины — 3,15, у Польши — 3,31.