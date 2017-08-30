Респондентов озадачивали тремя вопросами: 1) иммигранты живут в вашей стране; 2) иммигранты стали вашими соседями; 3) иммигрант вступил в брак с вашими близкими родственниками. По каждой из описанных выше ситуаций предлагались три варианта ответа: 1) это хорошо; 2) это плохо; 3) не знаю/затрудняюсь ответить.
Белорусы, которые традиционно считаются толерантной нацией, в этом опросе показали себя вовсе не таковыми.
За вариант «хорошо» стране начислялось 3 балла, вариант «не знаю» — 1 балл, вариант «плохо» — 0 баллов.
Беларусь со средним баллом 3,38 заняла 112-е место среди 138 стран, в которых проводился опрос.
В топ-7 наиболее толерантных по отношению к иммигрантам государств вошли: Исландия — 8,26, Новая Зеландия — 8,25, Руанда — 8,16, Сьерра-Леоне — 8,05, Мали — 8,03, Австралия — 7,98, Швеция — 7,92.
На другом конце рейтинга страны, коренные жители которых крайне не хотели бы видеть рядом с собой переселенцев: Македония — 1,47, Черногория — 1,63, Венгрия — 1,69, Сербия — 1,80, Словакия — 1,83, Израиль — 1,87.
Что касается ближайших географических соседей Беларуси, то на их фоне мы все-таки более толерантны. Так, у Латвии рейтинг 2,04, у России — 2,60, у Литвы — 2,72, у Украины — 3,15, у Польши — 3,31.
Исследование Гэллапа развенчало миф о толерантности белорусов (3)
Служба Гэллапа опубликовала результаты опроса,...
"Запад-2017". Лукашенко расплачивается за союз с империей (1)
Совместные с Россией учения «Запад-2017», намеченные на...
Главе Генштаба ВС Беларуси непонятен ажиотаж в связи с учениями "Запад-2017" (2)
"Подготовка к совместным белорусско-российским...
Каждый второй белорус располагает суммой до 173 евро в месяц
54,9% от всего населения Беларуси имеют в своем...
Россия пытается закрыть белорусский "мост" санкционки (2)
Федеральная таможенная служба России заявила о...
TOP новостей
Раскрыли замысел учений "Запад 2017": Литве выпала роль агрессора (61)
Вейшнория, Весбария, Лубения. Такие странные названия...
Спикер подлил масла в огонь: витаутасам в Литве не везет (25)
В Литве по-прежнему не смолкают страсти в связи с...
Правительство обсуждает вопрос повышения минималки
Правительство Литвы предприняло шаги для того, чтобы с 1...
Сквернялис обещает с октября повысить пенсии на 13 евро (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает, что...
Вильнюсским детским садам запретили брать деньги с родителей (1)
Вильнюсский горсовет 30 августа на 4,4 млн. евро увеличил...