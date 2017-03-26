Иран подтвердил первые поставки своей нефти в Беларусь

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Tut.by
воскресенье, 26 марта 2017 г. 10:31
Первые 600 тысяч баррелей иранской нефти доставлены в Беларусь через Одесский порт, сообщает Национальная инанская нефтяная компания. Ее планируют переработать на НПЗ в Мозыре.
© Scanpix

Сделка на 80 тонн сырой нефти между Ираном и Белорусской нефтяной компанией была заключена в середине февраля. 19 марта танкеры пришли в порт Одессы.

Первоначально рассматривались два варианта транзита: через Черноморский порт Одесса или Балтийский Вентспилс. В итоге остановились на украинском варианте. Оттуда нефть поездами доставляют на НПЗ.

Иранская нефть должна стать альтернативой серьезно упавшим в последнее время российским поставкам. Напомним, Россия сократила экспорт сырой нефти в Беларусь до 18 миллионов тонн в 2016 году. Хотя первоначально планировались поставки в 24 миллиона тонн. Причина — в газовом споре между нашими странами.

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