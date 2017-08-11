Иностранцам разрешат находиться в Беларуси без регистрации 10 дней

По словам первого заместителя начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Виталия Наумчика, в Беларуси собираются сделать большим срок пребывания иностранцев без регистрации — с 5 до 10 дней.
Он отметил, что, милицейское ведомство подготовило соответствующий проект закона, пишет интернет-газета naviny.by со ссылкой на БЕЛТА.
«В нем в том числе предусматривается увеличение срока освобождения иностранцев от обязательной регистрации с момента въезда — с 5 до 10 дней», — сообщил Наумчик.