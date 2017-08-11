Иностранцам разрешат находиться в Беларуси без регистрации 10 дней

«В нем в том числе предусматривается увеличение срока освобождения иностранцев от обязательной регистрации с момента въезда — с 5 до 10 дней», — сообщил Наумчик.

Он отметил, что, милицейское ведомство подготовило соответствующий проект закона, пишет интернет-газета naviny.by со ссылкой на БЕЛТА.

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