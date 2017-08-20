Готова ли Россия развернуть белорусские грузы на свои порты по жесткому сценарию

Попытки привлечь белорусский транзит, а именно нефтепродукты вместе с калийными удобрениями — его важнейшая часть, в свои порты Россия предпринимает примерно с 2005 года, но пока безуспешно. Что изменилось в вечном вопросе за эти годы?

Через годы, через расстояния

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — заявил Путин.

Глава РЖД Олег Белозеров пожаловался президенту России, что белорусы отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры.

«По нефтеналиву мы дали пятидесятипроцентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики. Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог», — сказал Белозеров.

Кроме долгосрочных контрактов с Литвой и Латвией, гораздо раньше России взявшихся модернизировать свое портовое хозяйство, есть у Минска и другие аргументы и доводы, большую часть из который Минск повторяет, ни много ни мало, с 2005 года. Тогда Беларусь и Россия решили наладить перевалку калийных удобрений через порт Калининграда, однако, несмотря на громкие заявления, дело не дошло даже до отправки пробной партии. Причина прозаическая — экономическая неэффективность.

После нынешнего заявления Путина и.о. генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб рассказал корреспонденту БЕЛТА, что тарифы на перевозки нефтепродуктов в направлении портов других стран ниже российских даже с учетом скидки.

«Да, действительно, правление ОАО „РЖД“ предоставило до конца 2018 года 50-процентную скидку на перевозку белорусского мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, — отметил собеседник. — Однако даже с учетом предоставленной РЖД скидки, железнодорожные тарифы в иных направлениях ниже по сравнению с российским направлением».

Более того, с учетом разницы в стоимости перевалки нефтепродуктов через российские и прибалтийские терминалы общие транспортно-логистические затраты в российском направлении значительно увеличиваются, подчеркнул Сергей Гриб. БНК также тактично обратила внимание на трудности у основных российских терминалов в приемке белорусских грузов, особенно в зимний период. «Не всегда удавалось найти компромиссное решение с операторами российских терминалов по гарантии сохранения качества белорусских нефтепродуктов после перевалки», — добавил Сергей Гриб.

Представитель БНК заверил, что, несмотря на проблемы, предложение покупки белорусских нефтепродуктов через порты Северо-Западного региона России действует постоянно. Только вот с учетом высокой стоимости логистических затрат покупатели предпочитают приобретать нефтепродукты через порты стран Балтии.

Участник рынка, перефразируя известное выражение из математики, обращал внимание в комментарии TUT.BY на то, что «тариф на транзит необходимое, но недостаточное условие». «Тариф — это хорошо. Но есть еще время, портовая инфраструктура, терминалы, сервис, юрисдикция и прочие моменты. И когда на это смотришь в комплексе, все это видится не совсем шоколадно [в России]», — сказал он.

«В балтийских (европейских) портах работают мировые трейдеры, они обладают своими перевалочными мощностями, там мощная конкуренция, которая сказывается на тарифах на перевалку. Даже при всех равных в затратной части работать с европейскими компаниями всегда будет более предпочтительно», — говорил в конце прошлого года директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Литва напирает на экономику

На заявления Путина не могли не отозваться в Литве. По данным Lietuvos gelezinkeliai за семь месяцев нынешнего года объемы перевозок выросли на 6,5% до 29 млн тонн. В том числе транзит нефтепродуктов через Клайпедский порт достиг 1,224 млн тонн. В первые четыре месяца железные дороги перевозили по 90-140 тысяч тонн нефтепродуктов, что ниже обычного и объясняется нефтяным спором между Беларусью и Россией. Когда поставки нефти выросли, и транспортировка нефтепродуктов выросла до более чем 230 тысяч тонн в месяц. В июле она достигла уже 260 тысяч тонн.

При этом Беларуси экономически невыгодно использовать для экспорта нефтепродуктов российские железные дороги и порты, считает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

«Направление грузов по железным дорогам и портам России для Беларуси точно экономически невыгодно и стратегически опасно, ведь климатические условия там совсем другие, эти порты — замерзающие. Это особенно чувствительно для нефтепродуктов», — сказал Сквернялис в четверг радиостанции Žinių radijas.

По его словам, Литве следует активно работать в сфере перевозок. «Политические решения восточных государств иногда принимаются, невзирая на экономические интересы, поэтому политика Литвы должна быть активна в том плане, чтобы белорусские грузы и дальше направлялись посредством литовских железных дорог в Клайпедский порт. Мы должны утвердить это и политически, чтобы не ухудшилась ситуация», — цитирует слова премьер-министра BNS.

Саулюс Сквернялис обратил внимание на то, что Литве следует занимать активную позицию, обеспечивая привлекательные условия для белорусских грузов.

Цена торга

Политические причины в вопросе логистики знаковых грузов действительно доминируют. По крайней мере, две серьезные попытки разворота нефтепродуктов и калийных удобрений были связаны именно с санкциями, торговыми войнами и очередными обострениями отношений. Как в 2012 году, когда из-за обострения отношений между Беларусью и ЕС официальный Минск пригрозил перенаправить грузы в порты Ленобласти. Однако во всех случаях угрозы так и оставались не реализованными на практике.

Но если перейти в сугубо экономическую плоскость, то Беларуси менять порты сейчас не с руки, что признают и российские эксперты. По подсчетам, которые в комментарии ТАСС озвучил старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин, белорусские производители нефтепродуктов могут потерять до 150 млн долларов при переориентации своего экспорта с прибалтийских морских терминалов на российские при расчете по общим тарифам за счет более длинного транспортного плеча. Однако, продолжает эксперт, выгода от поставки беспошлинной нефти из РФ (годовой объем — 24 млн тонн) составляет около 1,4 млрд долларов в год при текущих ценах на нефть. По этой причине условие об использовании российской транспортной инфраструктуры для белорусских НПЗ является вполне обоснованным для продления существующего формата беспошлинного экспорта сырья, заключил он.

Впрочем, все заключения об «обоснованности» достаточно условны, и Беларуси тоже есть что припомнить России — от того, что пошлин вообще не должно быть в Союзном государстве, до набивших оскомину равных цен на газ.

Так что торг продолжится. Судя по тому, что вслед за Путиным тему поддержал министр энергетики РФ Александр Новак, заявивший 18 августа, что Минэнерго России в ближайшее время разработает предложение по обязательному использованию белорусскими производителями нефтепродуктов российской транспортной инфраструктуры при перевалке грузов, торг может быть вполне горячим.

Следует напомнить, что для Беларуси объемы закупки российской нефти — один из самых больных вопросов экономики, способный обеспечить как ее рост, так и серьезное падение. В частности, по данным Исследовательского центра ИПМ, базовый прогноз на 2018 год (он реализуем при поставке из России 23 млн тонн нефти в год) и альтернативный (18 млн тонн) предполагают совершенно разный прирост ВВП — 2,7% по базовому сценарию и всего 0,5% — по альтернативному.



В 2016 году Беларусь экспортировала 13 млн тонн нефтепродуктов. Уже давно основной транзит белорусских нефтепродуктов осуществляется через порты Литвы и Латвии в силу географической близости. Сами власти России приняли решение к 2018 году прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Клайпеды (Литва), Вентспилса и Риги (Латвия), загрузив свои собственные мощности на Балтийском и Черном морях (Усть-Луга, Приморск и Новороссийск).