Речь идет о реализации предложения Владимира Путина - привязать объем поставок нефти на белорусские НПЗ к транзиту их продукции через российские порты.

"В Беларуси перерабатывается наша нефть, другой нет, и вряд ли появится", - обосновал свое предложение Путин на недавнем совещании по проблемам развития инфраструктуры северо-запада страны. Сейчас до 90% нефтепродуктов (от 13 до 15 млн тонн), полученных из российской нефти, Беларусь ежегодно направляет в порты стран Балтии.

Опрошенные DW эксперты усматривают в инициативе Кремля как политический так и экономический аспекты. По мнению ряда аналитиков, официальный Минск может стать заложником стратегии Москвы, решившей свести на нет транзит российских грузов через страны Балтии и требующей этого от белорусского союзника. При этом РФ действует в интересах своих компаний-монополистов - "Транснефти" и РЖД, полагают наблюдатели.

Беларуси же придется выбирать: нести потери либо от снижения объема беспошлинных нефтяных поставок из РФ, либо от заведомо невыгодной логистики после переориентации на порты России.

На рынки ЕС через Россию?

Транзит нефтепродуктов в ЕС через Литву и Латвию для Беларуси явно дешевле, чем через РФ, так как порты Балтии ближе, отметил в беседе с DW директор минского Центра по проблемам евразийской интеграции Юрий Шевцов.

"Но нынешнее заявление Путина о сокращении поставок нефти в Беларусь в случае отказа Минска от смены экспортных коридоров прозвучало гораздо жестче, чем обычно, и это бросается в глаза", - констатирует политолог.

По его мнению, в этом требовании нельзя исключать политическую составляющую, а также того, что Россия может потребовать от Минска неких уступок не только в нефтегазовой сфере.

Москва уже более 10 лет добивается от Александра Лукашенко перевода транзита нефтепродуктов, получаемых на двух белорусских НПЗ в Мозыре и Новополоцке, в свои порты Приморск и Усть-Лугу в Ленинградской области. Так, осенью прошлого года СМИ сообщали, что Россия уже к 2018 году сможет полностью перенаправить экспорт своих нефтепродуктов и других товаров из портов стран Балтии на свой северо-запад, и что это коснется также и Беларуси.

Тогда же "Транснефть" предложила закрепить обязательства Минска по экспорту части нефтепродуктов через российские порты в межправительственном соглашении о беспошлинных поставках нефти.

Для повышения привлекательности нового маршрута РЖД предоставила белорусам скидки на перевозку мазута, дизельного топлива и бензина до порта в Усть-Луге. Тарифы снизили сначала на 25%, а в марте 2017-го - на 50% до конца 2018 года. Однако белорусы от услуг РЖД отказались, сославшись на ранее заключенные долгосрочные контракты с портами в Клайпеде, Вентспилсе, Бутинге и Лиепае. А исполняющий обязанности гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб отметил в недавнем интервью агентству Белта, что даже с учетом скидки "тарифы на перевозки нефтепродуктов в направлении портов других стран ниже российских".

Правовых оснований нет

На вопрос DW, есть ли юридические основания у России требовать от Минска изменения логистики экспорта нефтепродуктов, замдиректора по энергетическому направлению московского Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев ответил отрицательно.

"Нет оснований, все полученные из российской нефти продукты являются собственностью белорусских НПЗ", - указал эксперт.

По его словам, "Транснефть" и РЖД просто заинтересованы в увеличении загрузки своих мощностей в направлении российских портов, а "заявление президента - лишь очередная попытка привлечь внимание к вопросу, так как есть прямая конкуренция между портами Балтии и той же Усть-Лугой, построенной во время правления Путина". Белогорьев считает происходящее в отношениях двух стран по данному вопросу не политическим давлением, "а скорее приглашением к сотрудничеству".

Риторику о возможном урезании объемов поставок нефти белорусам в случае их отказа от прозвучавшего предложения эксперт назвал сомнительной.

"Не думаю, что этот инструмент будет использован в реальности, так как в ЕАЭС идет процесс создания общего рынка нефти и нефтепродуктов к 2025 году", - объяснил Белогорьев. И подчеркнул, что в рамках единого рынка ЕАЭС искусственные ограничения на поставки просто не могут быть реализованы.

Ничего личного, только бизнес

Редактор аналитического сборника "Белорусский ежегодник" Валерия Костюгова оценивает ситуацию похожим образом. Она считает, что речь в данном случае идет не о политике, и что "Россия видит экономический интерес в перенаправлении грузов в свои порты".

Костюгова обратила внимание на то, что в Москве добиваются изменения логистики экспортных поставок не только от белорусских НПЗ, но и от своих частных нефтяных компаний. От тех, которые, как и белорусы, пользуются услугами портов в Литве и Латвии из-за высоких издержек по доставке товаров в ЕС через российскую инфраструктуру. Правительству России необходимо поддержать РЖД, "Транснефть", порт в Усть-Луге и окупить вложения, соглашается с Белогорьевым Костюгова.

По ее мнению, в этих условиях Минску сложно противостоять давлению Москвы, заявившей о возможном снижении объемов нефти в случае отказа Беларуси от смены балтийского транзита на российский.

"Монополист "Транснефть" просто закроет трубу нефтепровода "Дружба" в белорусском направлении, скажет - все в Усть-Лугу, а если нет, то Беларуси уменьшат поставки российской нефти", - прогнозирует эксперт.

Как жить без альтернативы?

Валерия Костюгова напомнила, что рамочный договор Беларуси с Россией предусматривает ежегодные нефтяные поставки в объеме 24 млн тонн, однако стороны каждую осень подписывают баланс поставок на будущий год, и в скором времени его предстоит обсуждать.

В 2016 году в результате нефтегазового конфликта Беларусь недополучила из РФ 6 млн тонн нефти. А в 2017-м, согласно договоренностям, на белорусские НПЗ будет поставлено 18 млн тонн нефти для переработки, а еще 6 млн тонн разрешено реэкспортировать в ЕС с зачислением экспортных пошлин в белорусский бюджет.

"Не исключаю, что эти 6 млн тонн Беларуси вернули временно, а "Транснефть" и РЖД сейчас ищут способы, как изъять этот объем из договора или развернуть белорусский транзит на российские порты", - полагает Костюгова.

Минэнерго РФ уже сообщило о возможном снижении поставок уже в этом году.

По мнению редактора "Белорусского ежегодника", у России достаточно рычагов давления на союзника. Во-первых, после недавнего ремонта пропускная способность ветки БТС-2 - Балтийской трубопроводной системы, ведущей от станции Унеча к порту в Усть-Луге в обход Беларуси, увеличилась с 30 до 36 млн тонн. Во-вторых, в связи со строительством новых трубопроводов в РФ доля транзита нефти в ЕС через белорусскую территорию по нефтепроводу "Дружба" упала с 70% до 25%.

"Беларусь слишком долго гордилась своим транзитным положением на пути в Европу, не заботилась о поиске альтернативных поставок и думала, что ее нельзя объехать, а оказалось, что можно", - подытожила эксперт.