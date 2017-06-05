Госдолг Беларуси приближается к красной черте

Согласно опубликованным данным, на 1 мая госдолг Беларуси составлял 35,9 млрд рублей или 38,6% к ВВП. Сколько еще может он расти и почему Беларуси стоит улучшать качество госдолга?

Вблизи порога экономической безопасности

Еще три года назад госдолг Беларуси по отношению к ВВП был почти вдвое ниже, чем сейчас, и составлял около 20%, однако ввиду девальвации белорусского рубля и рецессии экономика страны в долларовом выражении существенно сжалась.

Так, если в 2014-м ВВП Беларуси составлял 76,1 млрд долларов, то в 2016-м — менее 50 млрд долларов. Как следствие, госдолг Беларуси по отношению к ВВП за последние годы существенно вырос. Как долго нынешний уровень госдолга (38,6% ВВП) может еще увеличиваться?

Программа социально-экономического развития на 2011-2015 гг. предполагала, что внешний госдолг не должен превышать 25% к ВВП. Однако ввиду упомянутого сжатия белорусской экономики в последние годы это пороговое значение было преодолено и уже в 2016-м перевалило допустимую отметку.

Сегодня правительство придерживается другого ориентира — госдолг (внешний и внутренний) не должен превышать 45%. С этим пороговым значением госдолга, который стал ориентиром для белорусских властей, согласились и кредиторы — в частности, Евразийский фонд стабилизации и развития.

«Уровень госдолга, который существует сейчас, сравнительно с другими странами может и невысокий, но нужно работать над улучшением его качества. Существуют страны, которые живут с величиной госдолга 160-200% к ВВП. Это не означает, что там все хорошо, но в белорусском случае очень важно еще работать и над качеством долга», — пояснил БелаПАН эксперт в финансовых кругах.

Основные показатели, которые традиционно характеризуют качество госдолга — стоимость заимствований и срок, на который деньги привлечены.

«При том уровне ставок и существующих сроках погашения заимствований белорусский госдолг должен снижаться. Поэтому нецелевые заимствования сокращаются, проектное финансирование продолжается в рамках имеющихся возможностей и существующих договоренностей», — отметил эксперт БелаПАН в финансовых кругах.

Белорусские власти пытаются сейчас изменить структуру государственного долга, привлекая более дешевые заимствования и с более комфортными сроками погашения. Оно и понятно — страна только пару месяцев назад выбралась из рецессии, высокие темпы экономического роста Беларуси никто не прогнозирует, и в этих условиях занимать деньги, как раньше, под 8,5-9% годовых — непозволительная роскошь.

Новый раунд переговоров с МВФ

Сегодня, 5 июня, в Минске начинает работу очередная миссия Международного валютного фонда, у которого белорусские власти просят новый кредит на 3 млрд долларов. Хотя формальный повод для приезда миссии другой — обсуждение с белорусскими властями ситуации в экономике страны.

Однако, судя по характеру запланированных встреч миссии МВФ в Минске, они все так или иначе касаются содержания возможной кредитной программы.

По информации БелаПАН, в рамках миссии МВФ состоится встреча сотрудников фонда с представителями Нацбанка, на которой будет анализироваться монетарная политика властей. В ходе встреч с представителями Минфина и Минэкономики эксперты валютного фонда планируют обсуждать ситуацию в госсекторе, который, по мнению МВФ, сдерживает экономический рост страны.

Кроме этого, у миссии МВФ запланированы встречи с представителями Министерства жилищно-коммунального хозяйства, что также ожидаемо — валютный фонд давно рекомендует устранить элементы перекрестного субсидирования в этой сфере, когда бюджет и предприятия компенсируют более низкие тарифы для населения.

Также в ходе миссии запланирована встреча представителей МВФ с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Наверняка, одной из тем в ходе этот встречи станет ценовое регулирование, к которому белорусские власти вернулись вопреки рекомендациям валютного фонда.

Наконец, еще одна встреча, которая запланирована у миссии МВФ, будет касаться состояния банковского сектора страны. По информации БелаПАН, в ходе визита в Минск миссия валютного фонда встретится с представителями крупнейших белорусских банков, а также с Агентством по управлению активами.

Цель таких встреч также очевидна — представителей МВФ интересуют кредитные риски белорусских банков и судьба проблемных активов, которые растут из-за неспособности госсектора обслуживать взятые кредиты.

Привлекательный кредит и неприемлемые условия

Удастся ли по итогам очередного раунда переговоров белорусским властям приблизиться к заключению кредитной программы с МВФ? Речь идет, напомним, о желании Беларуси получить кредит валютного фонда на 3 млрд долларов со сроком погашения 10 лет под 2,28% годовых.

Белорусские экономисты считают, что поступление такого кредита заметно улучшило бы структуру госдолга Беларуси, качество которого, по описанным выше причинам, оставляет желать лучшего.

«Кредит МВФ — выгодное заимствование с учетом низкой процентной ставки и довольно длительного срока предоставляемых ресурсов. Это одна из причин, почему белорусская сторона давно хочет получить новый кредит валютного фонда», — говорит председатель Наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

По его мнению, кредит МВФ для Беларуси важен еще и с психологической точки зрения, «поскольку сигнализирует другим кредиторам и инвесторам, что серьезных экономических рисков в стране нет, она идет в правильном направлении, и с ней можно иметь дело».

Эксперт констатирует, что представители МВФ проводят регулярные консультации, встречи с белорусскими властями, «поэтому, наверное, у фонда существует желание развивать сотрудничество с Беларусью, вопрос только на каких условиях», предполагает Игорь Пелипась.

Главное условие, которое выдвигает МВФ белорусским властям — реформирование госсектора и повышение тем самым эффективности всей экономики. Как это сделать, валютный фонд рассказал белорусским властям еще в 2016 году, когда оказал техническую помощь и проанализировал ситуацию в госсекторе.

Суть рекомендаций МВФ, по информации БелаПАН, сводится к тому, что вначале необходимо объективно оценить текущее состояние госпредприятий и провести их независимую диагностику (благодаря внешнему аудиту).

Следующий шаг — нужно пересмотреть систему корпоративного управления, а именно — передать все госпредприятия от министерств и концернов в подчинение одной структуры, которая будет по единым стандартам управлять всем госсектором и повышать его эффективность.

Если упрощенно, валютный фонд считает, что государство должно проводить такую политику, которая бы вела к повышению прибыльности госсектора.

Сегодня ситуация иная: правительство доводит до министерств и концернов целевые показатели по темпам роста промышленного производства, выполнение которых отнюдь не всегда приводит к росту эффективности госпредприятий.

Очевидно, выполнение рекомендаций МВФ предполагает кардинальный пересмотр системы управления госсектором.

«В ближайшее время вероятность того, что белорусская сторона примет условия МВФ по реформированию госсектора, невелика. После заключения нефтегазовых договоренностей с Россией белорусская сторона находится в состоянии эйфории, ВВП Беларуси вышел из отрицательной зоны, и официальным лицам начинает казаться, что необходимости в глубоких экономических реформах нет», — отмечает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Готовность принимать условия МВФ, предполагает эксперт, может возрасти к концу года, когда нужно будет искать деньги на погашение госдолга в будущем году. К слову, по данным Fitch Ratings, если в 2017-м выплаты Беларуси по внешнему госдолгу составляют 1,8 млрд долларов, то в 2018-м — 2,8 млрд долларов.

«Необходимость погашать долги довлеет, и когда у государства не будет альтернативных источников финансирование, станет возрастать готовность принимать условия валютного фонда», — резюмировал Дмитрий Крук.