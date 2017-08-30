Он обратил внимание, что у западных границ Союзного государства России и Беларуси — в странах Балтии и Польше — созданы передовые командные центры НАТО, с 25 тыс. до 40 тыс. человек выросла численность сил первоочередного задействования НАТО, четыре многонациональные батальонные тактические группы альянса приведены в полную оперативную готовность. В Польше развернута танковая бригада США, сообщает БелаПАН.

Как отметил начальник Генштаба РБ, активно, практически сменяя одни другими, проводятся учения НАТО, "в ходе которых в том числе отрабатываются вопросы применения войск в непосредственной близости от белорусской границы".

"Фактически происходит освоение возможного театра военных действий", — заявил Белоконев.

По его словам, количество учений в регионе за последние восемь лет увеличилось вдвое, а численность привлекаемых войск — более чем в три раза. Поэтому Белоконеву непонятен ажиотаж относительно учений "Запад-2017".

Он отметил, что многонациональные учения стран НАТО "Анаконда-2016" были крупнейшими в Европе со времен завершения холодной войны. В них участвовали представители 24 стран. По словам Белоконева, все основные параметры этих учений превышают показатели учений "Запад-2017" в несколько раз: по количеству военнослужащих — более чем в два раза, вооружений и военной техники — почти в 4,5 раза, самолетов и вертолетов — в полтора раза.

"Что же касается содержания отрабатываемых вопросов, то они имели ярко выраженный недружественный характер и включали развертывание системы разведки, переброску войск к границе Беларуси, отработку задач наступательной тематики. Вместе с тем такого ажиотажа в Беларуси никто не поднимал и не поднимает", — сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что Беларусь никаких обвинений и упреков в агрессивности учений НАТО не высказывает, "а относится к ним как к элементу подготовки войск". "Поэтому неадекватно реагировать на подготовку наших войск, по крайней мере, не вполне корректно", — сказал Белоконев.

Он также обратил внимание, что в июле—августе и сентябре текущего года на территории Украины вблизи белорусской границы прошли и пройдут двое учений: силовых ведомств страны и НАТО.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. На полигоне Борисовский, участках местности Минской, Витебской и Могилевской областей, а также в пунктах постоянной дислокации воинских частей тылового и технического обеспечения с 21 по 25 августа были проведены совместные специальные учения с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Беларуси и России, являвшиеся подготовительными перед основными учениями. Как сообщает Минобороны Беларуси, в подготовке к "Западу-2017" задействовано более 2.500 военнослужащих двух стран и около 500 единиц специальной и автомобильной техники.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил 22 августа, что Россия во время учений будет готовиться к большой войне с Западом. Турчинов проводит параллель с другими подобными маневрами вооруженных сил РФ перед российско-грузинским конфликтом в 2008 году и аннексией Крыма в 2014 году. По словам Турчинова, согласно официальным данным Минобороны России, в учениях должны принять участие около 13 тыс. военнослужащих, 280 единиц вооружения и военной техники и 25 единиц авиационной техники. При этом в СНБО Украины считают, что участие военных в учениях оценивается в 230-240 тыс. человек, боевой техники — более чем в 10 тыс. единиц, летательных аппаратов — 100 единиц, а кораблей и подводных лодок — 40 единиц. При этом Турчинов считает, что маневры в Южном военном округе ВС РФ направлены на создание ударных группировок войск для нового вторжения на территорию Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 июля на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе также заявил, что в учениях примет участие больше сил, чем заявлено. "Судя по опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано больше сил, чем официально заявлено сейчас", — сказал он.