Глава Россельхознадзора Данверт не намерен ехать в Беларусь

По словам официального представителя ведомства Юлии Мелано, "не совсем понятно, зачем белорусская сторона приглашает к себе господина Данкверта2.

"Сергей Алексеевич не намеревался туда ехать сам ни до высказывания Лукашенко, ни после этого высказывания. У нас вопросов, которые бы мы хотели обсудить непосредственно при личном присутствии Данкверта в Беларуси, нет", — сказала она в комментарии для RNS.

Кроме этого, согласно международной практике, когда выявляются проблемы в продукции предприятий какой-либо страны, эта страна направляет свою делегацию для обсуждения этих проблем в страну (куда осуществляются поставки).

Поэтому, говорит Мелано, в сложившейся ситуации было бы логичнее, если "белорусские коллеги будут проситься приехать к нам, а не наоборот. У нас как не было желания, так его и нет".

Напоминим, что в ходе своей большой семичасовой пресс-конференции президент Беларуси Александр Лукашенко поручил главе МВД возбудить уголовное дело в отношении С.Данкверта.

Как сообщила РБК официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, ведомство не проявляет никакой обеспокоенности в связи с заявлениями А.Лукашенко.

"Россельхознадзор не проявляет никакой обеспокоенности по этому поводу, так как уверен в законности тех действий, которые предпринимались и предпринимаются в отношении белорусских предприятий, — сказала Мелано РБК. — Это абсолютное юридическое право господина Лукашенко. Мы к этому совершенно спокойно относимся. Никаких дополнительных действий мы предпринимать не намерены".

Ранее С.Данкверт утверждал, что белорусские поставщики ведут себя "недобросовестно".