Глава МВД Беларуси: в "черном списке" находится 1,7 млн. человек

По данным министра внутренних дел, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы.

Во время пресс-конференции, которая посвящена Дню белорусской милиции, министра внутренних дел Игоря Шуневича попросили прокомментировать задержание в Минске украинского писателя Сергея Жадана.

"Хотелось бы подискутировать по поводу того, что он известный писатель. Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые", — отметил Шуневич.

По данным министра внутренних дел, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы.

"Мы обязаны выявлять таких граждан и задерживать. И задержали, потому что милиция работает хорошо. А случилось это ночью, так как информация поступила ночью о том, что в Беларуси находится человек, связанный с терроризмом. Ждать до утра не могли", — заявил Игорь Шуневич.

Напомним, украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске ночью 11 февраля. Выяснилось, что еще в 2015 году ему запретили въезд на территорию России с формулировкой «за причастность к террористической деятельности». А поскольку Беларусь находится с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном. Сергей Жадан провел ночь в Ленинском РУВД, ему поставили штамп, запрещающий въезд в Беларусь. А через сутки этот запрет отменили.

Позже начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил «Радыё Свабода», что произошла техническая накладка. У украинского писателя разная транскрипция имени в паспорте и списке.

Беларусь и Россия ратифицировали соглашение об обмене и фактическом объединении списков невъездных в конце 2015 года. Каждая страна формирует свой список самостоятельно. У нас за применение черного списка на практике отвечают КГБ, Госпогранкомитет и МВД. Соглашение заключили, чтобы иностранцы не могли воспользоваться открытой границей между Беларусью и Россией для попадания в ту из стран, где их посчитали нежелательными.

Игорь Шуневич заверил, что список единый для всех служб: и для МВД, и для КГБ и для пограничников.