Глава МИД Беларуси пытается успокоить соседей по поводу учений "Запад-2017"

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Tut.by
пятница, 28 апреля 2017 г. 14:50
Беларусь — единственное государство на постсоветском пространстве, где не было никаких вооруженных конфликтов и которое не имеет никаких территориальных претензий. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу «Мир».
© DELFI / Kiril Čachovskij

«Конечно же, мы не можем пройти мимо тех последних шагов, которые предпринял Североатлантический блок в последнее время вблизи наших границ. Я имею в виду размещение нескольких тысяч военнослужащих в Польше и странах Прибалтики, и нескольких десятков танков», — отметил глава МИД.

По его словам, с военной точки зрения, это кардинально ситуацию в военном плане не изменило. Однако он привел аналогию с фразой Чехова, «что ружье, которое висит на стене, когда-нибудь может и выстрелить».

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«Нас настораживают подобные действия еще и потому, что в последнее время мы видим усиление воинственной риторики между Востоком и Западом. Я сейчас не буду говорить, кто прав, кто виноват. Но мы видим, что очень часто эти обвинения в адрес друг друга не всегда являются обоснованными», — считает Владимир Макей.

Он также привел в пример высказывания представителей граничащих с Беларусью государств — стран НАТО, которые озабочены предстоящими белорусско-российскими учениями «Запад-2017».

«С их точки зрения, эти учения носят агрессивный характер, как будто в результате этих учений планируется нападение на какие-то соседние государства, — отметил министр. — Хочу однозначно сказать. С белорусской стороны ни в отношении никого никогда не исходила угроза и не будет исходить. Мы являемся государством, которое не создает проблемы кому-то, а наоборот, вносит свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Беларусь — единственное государство на постсоветском пространстве, где не было никаких вооруженных конфликтов. Мы не имеем никаких территориальных претензий друг к другу. Поэтому мы намерены продолжать эту линию и впредь».

Глава МИД подчеркнул, что позиция Беларуси заключается в том, что надо переходить от воинственной риторики, которая может привести нас к скатыванию к временам холодной войны, к нормальным, дипломатическим методам решения любых проблем, в том числе и в сфере безопасности, военно-политической сфере. Владимир Макей считает, что только таким образом можно разрешить существующие непонимания и озабоченности друг с другом.

«Я буквально пару дней назад прочитал где-то, что Михаил Горбачев назвал нынешнее время возвратом к эпохе холодной войны. Но мы должны понимать одно: тогда переход от холодной войны к „горячей“ войне был затруднен или практически невозможен из-за того, что был баланс сил и в мире, и в нашем регионе. Сегодня этого баланса сил нет. В результате какая-то маленькая неосторожность или какие-то непродуманные действия какой-либо из сторон, могут привести к войне „горячей“, что абсолютно недопустимо и было бы абсолютно опасно для нашего региона, да и для мира в целом», — заявил министр.

Владимир Макей убежден, что нужно перестать заниматься обвинительной риторикой в адрес друг друга и стараться выработать вместе те действия, те решения, которые помогут нейтрализовать ситуацию, обеспечить мир и стабильность в регионе.

Напомним, что Литва, а также ряд других стран, не раз выражали беспокойство в связи с намеченными на сентябрь этого года российского-белорусскими военными учениями на территории Беларуси.

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