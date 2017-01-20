Глава МИД Беларуси: белорусскую историю присваивают другие государства

«Например, я считаю, что абсолютно неправильно, когда Игната Домейко в Чили и Тадеуша Костюшко в США воспринимают как представителей другого государства, — сказал Макей. — Поэтому мы просто обязаны сделать так, чтобы белорусская история была написана объективно, чтобы видели, что корни белорусского государства уходят далеко в прошлое и что нам есть чем гордиться».

По его словам, у Министерства иностранных дел есть договоренность о встрече в ближайшее время с руководством Национальной академии наук, пишет интернет-газета naviny,by

«Мы будем говорить не только о вопросах экономического и политического взаимодействия, но и о вопросах взаимодействия по исторической тематике. Считаю, что мы должны сделать так, чтобы история наша была объективная, чтобы наш народ видел, что мы являемся государством с большими давними традициями».