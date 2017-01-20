Глава МИД Беларуси: белорусскую историю присваивают другие государства"мы являемся государством с давними традициями"

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Белорусские новости
пятница, 20 января 2017 г. 15:30
Белорусскую историю присваивают себе многие другие государства, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 20 января в беседе с журналистами после церемонии открытия в центре Минска мемориальной доски на месте размещения в 1919 году Комиссариата по иностранным делам Социалистической Советской Республики Беларусь.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

«Например, я считаю, что абсолютно неправильно, когда Игната Домейко в Чили и Тадеуша Костюшко в США воспринимают как представителей другого государства, — сказал Макей. — Поэтому мы просто обязаны сделать так, чтобы белорусская история была написана объективно, чтобы видели, что корни белорусского государства уходят далеко в прошлое и что нам есть чем гордиться».

По его словам, у Министерства иностранных дел есть договоренность о встрече в ближайшее время с руководством Национальной академии наук, пишет интернет-газета naviny,by

«Мы будем говорить не только о вопросах экономического и политического взаимодействия, но и о вопросах взаимодействия по исторической тематике. Считаю, что мы должны сделать так, чтобы история наша была объективная, чтобы наш народ видел, что мы являемся государством с большими давними традициями».

Белорусские новости
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