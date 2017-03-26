Где Статкевич? Близкие белорусского оппозиционера не знают о его местонахождении

Супруга белорусского оппозиционера Николая Статкевича опасается за жизнь своего мужа. Власти отказываются предоставлять информацию, где находится лидер Белорусского народного конгресса.

Напомним, что один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич заявил, что берет на себя ответственность за организацию и проведение Дня воли в Минске. Однако о местонахождении политика не знают ни его сторонники, ни супруга.

В интервью Charter97.org супруга лидера белорусских протестов заявила:

"Начиная с четверга я не имею никакой информации о моем муже Николае Статкевиче. У меня была надежда, что ему удается уйти от спецслужб и 25 марта любой ценой дойти до акции, за проведение которой он взял на себя ответственность. Но когда 25 марта его никто нигде не видел и в списках задержанных его не оказалось, я начала его поиски.

Со вчерашнего вечера я посетила все известные мне места, где могут держать людей: СИЗО КГБ, спецприемник и ИВС на Окрестина, СИЗО МВД. В спецприемнике на Окрестина и на «Володарке» мне сказали, что в списках задержанных Николая Статкевича нет. А в СИЗО КГБ информацию предоставлять отказались, что очень напоминает опыт 2010 года — стойкое ощущение дежавю.

В то же время БТ (Белорусское телевидение) не погнушалось в очередной раз распространить пасквильный сюжет, сшитый белыми нитками о том, что был задержан «водитель» Статкевича с некими бутылками.

И теперь я не знаю, что думать. В «лучшем» случае Николай находится в «лапах» тех самых гэбистов, как в 2010 году, и вся эта вакханалия диких арестов и диких обвинений в адрес демократических активистов организована с одной целью — сделать моего мужа руководителем этих мифических «террористов».

А пока, по сути, три дня я не имею никакой информации о местонахождении, состоянии Николая! Я знаю, что не раз предпринимались попытки покушения на жизнь моего мужа абсолютно разными способами, в том числе его пытались отравить. Лукашенко публично объявил по государственному телевидению, что Николай должен быть схвачен.

Я предостерегаю силовые структуры от применения физической силы и брутальных методов в отношении моего мужа и всех остальных задержанных ни в чем невиновных людей!".

Напомним, что вчера по всей Беларуси в ходе несанкционированного шествия в честь празднования Дня воли - день образования Белорусской народной республики в 1918 году было задержано несколько сотен человек.

Акции протеста прошли и в других городах страны. В ходе акций были задержаны журналисты, общественные деятели, однако, задерживали и рядовых белорусов.

ЕС и США осудили действия белорусских властей.