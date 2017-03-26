Где Статкевич? Близкие белорусского оппозиционера не знают о его местонахождении

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 26 марта 2017 г. 17:45
Супруга белорусского оппозиционера Николая Статкевича опасается за жизнь своего мужа. Власти отказываются предоставлять информацию, где находится лидер Белорусского народного конгресса.
© AFP/Scanpix

Напомним, что один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич заявил, что берет на себя ответственность за организацию и проведение Дня воли в Минске. Однако о местонахождении политика не знают ни его сторонники, ни супруга.

В интервью Charter97.org супруга лидера белорусских протестов заявила:

"Начиная с четверга я не имею никакой информации о моем муже Николае Статкевиче. У меня была надежда, что ему удается уйти от спецслужб и 25 марта любой ценой дойти до акции, за проведение которой он взял на себя ответственность. Но когда 25 марта его никто нигде не видел и в списках задержанных его не оказалось, я начала его поиски.

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Со вчерашнего вечера я посетила все известные мне места, где могут держать людей: СИЗО КГБ, спецприемник и ИВС на Окрестина, СИЗО МВД. В спецприемнике на Окрестина и на «Володарке» мне сказали, что в списках задержанных Николая Статкевича нет. А в СИЗО КГБ информацию предоставлять отказались, что очень напоминает опыт 2010 года — стойкое ощущение дежавю.

В то же время БТ (Белорусское телевидение) не погнушалось в очередной раз распространить пасквильный сюжет, сшитый белыми нитками о том, что был задержан «водитель» Статкевича с некими бутылками.

И теперь я не знаю, что думать. В «лучшем» случае Николай находится в «лапах» тех самых гэбистов, как в 2010 году, и вся эта вакханалия диких арестов и диких обвинений в адрес демократических активистов организована с одной целью — сделать моего мужа руководителем этих мифических «террористов».

А пока, по сути, три дня я не имею никакой информации о местонахождении, состоянии Николая! Я знаю, что не раз предпринимались попытки покушения на жизнь моего мужа абсолютно разными способами, в том числе его пытались отравить. Лукашенко публично объявил по государственному телевидению, что Николай должен быть схвачен.

Я предостерегаю силовые структуры от применения физической силы и брутальных методов в отношении моего мужа и всех остальных задержанных ни в чем невиновных людей!".

Напомним, что вчера по всей Беларуси в ходе несанкционированного шествия в честь празднования Дня воли - день образования Белорусской народной республики в 1918 году было задержано несколько сотен человек.

Акции протеста прошли и в других городах страны. В ходе акций были задержаны журналисты, общественные деятели, однако, задерживали и рядовых белорусов.

ЕС и США осудили действия белорусских властей.

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