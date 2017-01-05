Газом запахло во всех сферах отношений между Минском и Москвой

Чиновники в обеих частях союзного государства наблюдают за грядущим "апокалипсисом" белорусско-российской безвозмездной дружбы с растущей тревогой и любопытством.

Таможенный кодекс ЕАЭС превратился в предмет торга за более низкие цены на российский газ. Как иизвестно, 26 декабря 2016 года Александр Лукашенко не поехал в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и ОДКБ.

Лукашенко подписал указ о проведении переговоров по проекту Таможенного кодекса, но сам документ не подписывал. Такое уточнение 5 января сделал пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге в МИД.

- Ряд СМИ действительно не совсем корректно подали эту новость. Белорусской стороной подписан не Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров по проекту Таможенного кодекса и его подписании.

Мирончик назвал издание подобного указа и использование подобных формулировок обычной нормотворческой практикой и стандартной внутригосударственной процедурой.

Издание подобного Указа - это обычная, абсолютно стандартная внутригосударственная процедура, которая предусмотрена Законом Республики Беларусь "О международных договорах".

Редакция пункта о проведении переговоров, на который Вы обратили внимание в своем вопросе, - это также устоявшаяся нормотворческая формулировка. Если Вы откроете любой подобный Указ о проекте любого международного договора, то Вы сами в этом убедитесь. Формулировки там абсолютно такие же.

И даже то, что текст принимается в качестве основы, – это также стандартная международная практика. Все принципиальные вопросы по проекту международного договора, как правило, согласуются заранее. Но до самого последнего момента, пока под документом не стоят все необходимые подписи, в него могут вноситься определенные коррективы, - цитирует Дмитрия Мирончика сайт белорусского МИД.



"Снижение цены на газ взамен на Таможенный кодекс"

Вместо традиционной формулы "нефть в обмен на поцелуи" Лукашенко пытается реализовать новую схему белорусско-российских отношений: снижение цены на газ взамен на подписание Таможенного кодекса ЕАЭС.

- Условие Лукашенко для подписания Таможенного кодекса известно - цена на газ должна быть ниже, чем это прописано соответствующим соглашением. Москва не согласна менять по ходу цену. Лишь в новом соглашении должна решиться проблема с ценой, а до тех пор Москва готова через суд добиваться выплаты задолженности за российский газ, - отмечает политический обозреватель Роман Яковлевский.

Однако Лукашенко не отказывается подписывать кодекс, просто выбивает приемлемую цену.

- Дело в том, что ранее уже все по кодексу было всеми согласовано. Однако из-за газа Лукашенко стал вилять и фактически игнорировать ранее согласованные позиции по кодексу и тянет с его подписанием, оказывая тем самым прессинг на Москву и фактически торпедируя вообще весь путинский проект ЕАЭС. А кроме цены на газ там еще возникла масса нюансов, которые стали проблемой между Москвой и Минском.

Поднятие тарифов на транзит российской нефти – ответное решение на неуступчивость Москвы по цене за газ:

- Новый рост тарифов на транзит газа может свидетельствовать о том, что Лукашенко сознательно пошел на дальнейшее обострение в надежде, что у Путина сдадут нервы... Но тогда последствия этого поведения станут просто непредсказуемыми. Вот только вопрос: для кого? Чиновники в обеих частях так называемого союзного государства наблюдают за грядущим Апокалипсисом белорусско-российской безвозмездной дружбы с растущей тревогой и любопытством.

"Проблема Таможенного кодекса лежит не в экономической плоскости"

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб согласен: свистопляска вокруг Таможенного кодекса носит явно не экономический характер:

- Идут геополитические разборки двумя союзными странами, думаю, это продолжение спора об оплате газа, с поставками нефти, с ценами на транзит нефти по трубопроводам и так далее. Проблема лежит не в экономической плоскости.

Эксперт полагает, что камнем преткновения стало не содержание Таможенного кодекса:

- С высокой степенью вероятности можно говорить, что речь идет не столько об условиях, прописанных именно в Таможенном кодексе, скорее всего, действия Минска вызваны комплексом других проблем.