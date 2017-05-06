ЕС вновь призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

«Продолжающееся применение смертной казни идет вразрез с заявленной Беларусью готовностью взаимодействовать с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом, по этому вопросу и рассмотреть вопрос о введении моратория на применение смертной казни», — говорится в заявлении.

ЕС призывает Беларусь — единственную в Европе страну, которая все еще применяет смертную казнь, — незамедлительно ввести мораторий на ее применение в качестве первого шага к отмене этого вида наказания. ЕС также призывает заменить оставшиеся смертные приговоры на другое наказание.

О приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова сообщили 5 мая белорусские правозащитники со ссылкой на мать осужденного, которая получила соответствующее уведомление из Гомельского областного суда.

Координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда предполагает, что Острикова могли расстрелять в период между 13 и 29 апреля, так как последнее письмо из СИЗО №1 Минска, где он содержался, датировано именно 13 апреля, а областной суд получил уведомление о приведении приговора в исполнении 29 апреля. Кроме того, матери позволили увидеться с осужденным в СИЗО 5 апреля — это была их последняя встреча.

34-летний Сергей Остриков был приговорен к высшей мере наказания в мае 2016 года по обвинению в жестоком убийстве двух женщин, изнасиловании и похищении. В октябре 2016 года Верховный суд оставил смертный приговор без изменения. Дело слушалось в закрытом режиме.

Не приводить приговор в исполнение призывала белорусские власти правозащитная организация «Международная амнистия».

В настоящее время правозащитники пытаются выяснить судьбу еще одного приговоренного к смертной казни — 39-летнего жителя Мозыря Кирилла Козачка, который был признан виновным в убийстве двоих собственных детей. Козачёк отказался от обжалования приговора в Верховном суде, написав соответствующее заявление, в связи с чем дело была снято с апелляционного рассмотрения.

Еще один приговоренный к смертной казни — 32-летний житель Наровли Алексей Михаленя — обжаловал приговор в Верховном суде. Он признан виновным по статье 139 Уголовного кодекса за убийство двух человек с особой жестокостью.

За последние 20 лет в Беларуси казнено более 400 человек. Лишь один из приговоренных к смертной казни за это время был помилован главой государства.

3 мая в Палате представителей Национального собрания Беларуси прошла встреча, на которой обсуждался зарубежный опыт в вопросе отмены смертной казни. Участие в дискуссии приняли белорусские депутаты, а также исполнительный директор организации «Проект по вопросам смертной казни», член экспертной группы по вопросам смертной казни МИД Великобритании Парвез Джаббар и генеральный секретарь неправительственной организации «Международная комиссия против смертной казни» (Испания) Асунта Виво Кавальер.

Заместитель председателя комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Виктор Чайчиц заявил, что белорусское общество уже готово к обсуждению вопроса о введении моратория на применение смертной казни. В пользу такой готовности, по его словам, говорят случаи, когда даже потерпевшие просили не осуждать виновных на смертную казнь. «Скорее всего, мы будем двигаться к тому (и я это поддерживаю), что народ будет сторонником введения моратория на применение смертной казни», — сказал депутат Палаты представителей.