ЕС продлил на год санкции в отношении Беларуси

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Deutsche Welle
вторник, 28 февраля 2017 г. 08:25
Европейский Союз продлил на год санкции в отношении Беларуси.
Vėliava
© DELFI / Domantas Pipas

Санкции "включают эмбарго на оружие, а также заморозку средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении четырех человек, вовлеченных в дела об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах", говорится в заявлении ЕC.

Как говорится в заявлении ЕС, "реальные шаги Минска, направленные на уважение основных свобод, верховенства закона и соблюдение прав человека, будут основным ориентиром для будущей политики ЕС в отношении Беларуси".

В феврале прошлого года Евросоюз снял санкций со 170 чиновников Беларуси, в том числе с президента страны Александра Лукашенко, и трех белорусских компаний.

Как отметил агентству AFP, дипломатический источник в Брюсселе, Лукашенко активно содействовал усилиям ЕС по преодолению украинского кризиса, организовав в Минске переговоры.

При этом он сообщил, что большинство стран ЕС считают правильным сохранение оставшихся санкций, чтобы таким образом следить за ситуацией с правами человека в Беларуси.

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, комментируя санкции: "Мы изначально исходим из того, что санкции несправедливы и контрпродуктивны. Продление оставшихся ограничений в отношении нашей страны в виде оружейного эмбарго и санкций против четырех физических лиц на очередной год не соответствует духу развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Европейским Союзом".

Deutsche Welle
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