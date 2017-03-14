ЕС призывает освободить всех задержанных на акциях протеста в Беларуси

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БелаПАН
вторник, 14 марта 2017 г. 13:30
Евросоюз призывает власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных в ходе акций протеста.
Vėliava
© DELFI / Domantas Pipas

Об этом заявила БелаПАН пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич, комментируя ситуацию с задержаниями и арестами в стране.

"Задержания и приговоры мирным демонстрантам, в том числе лидерам оппозиционных движений, находятся в противоречии с объявленной Беларусью политикой демократизации, — отметила она. — Европейский союз остается приверженным стабильному, демократическому и процветающему будущему Беларуси на благо ее народа и продолжит свою работу над этой целью. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных".

Акции против декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" проводятся в разных городах Беларуси с февраля.

9 марта Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Игорю Шуневичу жестко реагировать на действия организаторов уличных акций против декрета № 3. "Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов", — сказал он. "Работать надо на предупреждение, я говорю это публично. И все те, которых мы выпустили из застенков за прошлые деяния, если они не поняли, их надо вернуть обратно", — заявил Лукашенко.

10 марта после акции в Молодечно были задержаны и осуждены на 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии лидеры правоцентристской коалиции Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский.

Несмотря на их аресты, 11 и 12 марта акции против декрета "о тунеядстве" прошли в пяти городах Беларуси — Пинске, Бобруйске, Бресте, Орше и Рогачеве. В Бобруйске и Орше акции оказались наиболее массовыми, на каждую из них собралось около 1.000 человек. В этих городах зафиксированы массовые задержания участников протестов, а также обыски и превентивные задержания местных активистов. В числе задержанных оказались 19 журналистов и блогеров, которые освещали акции.

По данным правозащитников, с 3 марта за участие в мирных акциях протеста в Беларуси было задержано более 70 человек.

13 марта в судах Орши, Бреста и Бобруйска проходят процессы над задержанными.

Официальных комментариев властей по поводу задержаний пока не последовало.

БелаПАН
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