ЕС: Действия властей Беларуси противоречат ее обязательствам

К такому выводу пришла делегация Евросоюза, которая участвовала 3—4 апреля в Минске в третьем раунде встреч координационной группы ЕС — Беларусь, сообщает БелаПАН.

Делегацию Евросоюза возглавлял исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешних действий Томас Майер-Хартинг. В делегацию входили представители Европейской службы внешних действий и генеральных директоратов Еврокомиссии, ответственных за вопросы Европейской политики соседства, торговли, энергетики, а также внутренних дел. Белорусская делегация работала под руководством заместителя главы МИД Олега Кравченко и включала в себя представителей других отраслевых министерств. Во встречах также принимали участие белорусские эксперты и неправительственные организации.

Делегацию ЕС принимали министр иностранных дел Владимир Макей и первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков.

"В контексте событий последнего времени делегация Европейского союза подчеркнула, что, несмотря на призывы международного сообщества проявлять сдержанность, действия властей, в том числе превентивные аресты накануне и большое количество арестов и задержаний мирных демонстрантов в день 25 марта, были неразборчивыми и ненадлежащими и что такие ограничения свободы высказываний и собраний противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам", — говорится в сообщении представительства Евросоюза.

"На всех встречах делегация Европейского союза отмечала, что конкретные и необратимые шаги со стороны Беларуси к обеспечению универсальных фундаментальных свобод, в том числе свобод выражения, собраний и СМИ, а также верховенства права и прав человека, в том числе отмена смертной казни, останутся ключевыми при формировании будущей политики ЕС относительно Беларуси и отношений ЕС с этой страной", — подчеркивают в представительстве.

Во время обсуждения на встречах темы строительства атомной электростанции в Островце европейская сторона заявила о необходимости полной прозрачности и сотрудничества по вопросам ядерной безопасности.

В ходе заседания координационной группы ЕС — Беларусь отдельная сессия была посвящена правам человека и политическим свободам. В дополнение был обсужден широкий спектр особенно важных для гражданского общества вопросов, в том числе вопросов мобильности, контактов между людьми, торговли, энергетики, таможенной деятельности, транспорта, окружающей среды, научных исследований, образования, санитарных и фитосанитарных стандартов, сельского хозяйства и социальной защиты. Стороны обменялись взглядами на события в регионе.

Делегация Европейского союза также представила свое предложение по Приоритетам партнерства ЕС и Беларуси с акцентом на надлежащее управление, укрепление институтов и верховенство права, мобильность и контакты между людьми в соответствии с приоритетами, согласованными всеми партнерами на Рижском саммите Восточного партнерства в 2015 году.

Согласно принятой в ЕС политике сотрудничества и задействования гражданского общества делегация Евросоюза также призвала власти к широким консультациям со всеми заинтересованными сторонами и провела отдельные встречи с белорусскими правозащитниками, представителями гражданского общества и оппозиционных движений.

"Европейский союз вновь подтвердил свою приверженность цели обеспечения стабильного, демократического и процветающего будущего Беларуси на пользу ее народа и будет и впредь работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для достижения этой важной цели", — подчеркивается в сообщении представительства Евросоюза.

Координационная группа Беларусь — ЕС создана в 2016 году для структурированного комплексного диалога по всему спектру двустороннего взаимодействия. Первое заседание группы состоялось 6—7 апреля 2016 года в Брюсселе, второе — 16—17 ноября 2016 года в Минске.